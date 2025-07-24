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紓緩急診壅塞靠「假日急症中心」 輕症患者誰檢傷？醫：民眾也得學

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
為改善急診壅塞，健保署擬最快於今年10月試辦「假日急症中心」，由基層醫師輪值，協助收治檢傷分類第4到第5等級患者。示意圖。聯合報系資料照
為改善急診壅塞，健保署擬最快於今年10月試辦「假日急症中心」，由基層醫師輪值，協助收治檢傷分類第4到第5等級患者。示意圖。聯合報系資料照

為改善急診壅塞，健保署擬最快於今年10月試辦「假日急症中心」，設置於六都急診較為壅塞的大型醫院附近。台北長庚醫院院長、台灣急診醫學會榮譽理事長黃集仁表示，無論是台北長庚或是林口長庚，目前都受限於人力的問題，急診的患者無法立即住院，使急診壅塞的情況無法順利紓緩，假日急症中心若要成功，對醫師與患者都要提出足夠的誘因。

健保署規畫於急診壅塞較為嚴重的大型醫院周邊，路程約10到15分鐘處，設置假日急症中心，協助疏散檢傷分類第四到第五級的患者。黃集仁表示，目前長庚急診收治四到五級的患者，約占整體的二成到二成五，常是車禍意外、發燒不適或是腹瀉嘔吐的患者。

該如何判斷何種症狀屬於檢傷分類四到五級的患者，黃集仁表示，假日急症中心以及民眾本身都要具備其能力，假日急症中心的醫師以及中心設備，得要有像是X光等，規格在大型聯合診所以上的設備；另外，民眾也得瞭解自身的症狀，屬於哪一種檢傷等級，急診醫學會近期已研擬將檢傷分級的概念刊登於網站中，增加民眾對於檢傷的認知。

黃集仁表示，如果民眾不了解自身狀況，直接跑大醫院，以現行的經驗評估，即使設置假日急症中心，仍可能造成急診壅塞，台灣民眾對大醫院的信任度較高，若民眾不曉得自身狀況，假日時，仍直接往大醫院跑，經檢傷判定為四到五級，在政府沒有硬性規定需轉至假日急症中心就醫下，患者仍可能繼續待在大醫院等候，因此初期推動時，需強力宣導，也需要給予費用上的誘因。

假日急症中心初步規畫由基層醫師值班，從早上8點到晚上12點，輪二到三班，黃集仁說，如果試辦計畫後，執行效果佳，建議假日急症中心可延伸至凌晨2到3點，因為大夜班是現在大醫院最缺的班次。他強調，政府的政策立意良善，近幾個月因應氣候的關係，急診患者並沒有這麼多，但到了11月之後擔心流感、新冠等疾病來襲，急診嚴重壅塞的情況再現，若假日急症中心能即時給予協助，就能避免再發生一波急診危機。

患者 長庚 醫師 急診醫學會

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