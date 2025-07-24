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貓派攝影比賽徵件 大稻埕貓店長成宣傳大使

中央社／ 台北24日電

台北大稻埕中藥行貓咪日前於社群媒體爆紅，百年糕餅鋪李亭香今年推出第2屆「貓派攝影比賽」，也邀請當地9名「貓店長」與其所屬店家擔任共同宣傳大使，成為在地觀光活招牌。

迪化街店家長久以來喜愛養貓，最初是為了驅鼠防害，守護藥材與乾貨，貓後來也逐漸融入店鋪日常，從小幫手變成每間店鋪的家人與招牌。李亭香餅鋪去年首辦「貓派攝影比賽」，就有來自日本、香港等地攝影師投稿，今年更有香港攝影師特地飛來共襄盛舉。

今年「貓派攝影比賽」以「謝謝照顧」為主題，邀請投稿者以照片呈現「貓」與「迪化街」元素，並呼應照顧、感謝、陪伴等主題情感。宣傳大使由9名「貓店長」與所屬店家擔任，其中包含網路爆紅的蔘藥鋪貓咪。

而為讓參與者更融入街區，今年活動同步推出限量李亭香禮盒隨機附贈的「貓店長收藏小卡」，還有結合9名貓店長店家的尋寶互動企劃，讓民眾可以在街區感受尋寶遊戲樂趣。

李亭香總經理、第5代傳人李佳陽透過新聞稿表示，希望透過這樣的設計，讓迪化街成為人們心中「除了家以外，最想經常回來的地方」。不只是拍照打卡的景點，更是擁有情感連結與歸屬感的日常街區。

第2屆貓派攝影比賽徵件至27日截止，獎金最高新台幣1萬元，入選作品將於Olympus Plaza Taipei及李亭香門市展出，另可獲得限量貓派禮品。活動詳情及投稿方式，可在社群平台Instagram上搜尋「貓派」（@meowpie309）。

店長 迪化街 攝影比賽

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