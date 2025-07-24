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泰柬邊境武裝衝突　觀光署：未接獲旅行團受影響

中央社／ 記者吳欣紜台北24日電

泰國柬埔寨今晨在爭議邊境地區爆發武裝衝突交通部觀光署表示，目前並未接獲旅行社通報有旅遊團體受影響，後續將持續關注。

泰國與柬埔寨於邊境發生軍事衝突，根據外媒報導，泰國今天對柬埔寨發動空襲，擊中對方兩處軍事目標。隨邊界衝突升溫，據報雙方在多個地點交火。

交通部觀光署今天表示，針對泰國與柬埔寨在邊境發生軍事衝突，目前並未接獲旅行社通報有旅遊團體受影響。

觀光署也說，經洽駐泰國台北經濟文化辦事處及主要旅行業公協會，目前亦未接獲旅行團受影響相關訊息。

觀光署說，後續將持續關注及適時回應。

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