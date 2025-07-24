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大罷免投票日要帶傘！范斯高近台 氣象署示警：這地周六雨勢大

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
氣象署表示，周末台灣處在低壓帶環境中，周六西南風迎風面的中南部雨勢較大。圖／中央氣象署提供
氣象署表示，周末台灣處在低壓帶環境中，周六西南風迎風面的中南部雨勢較大。圖／中央氣象署提供

位於關島西北西方海面的熱帶性低氣壓，今下午2時發展為輕度颱風，成為第9號颱風柯羅莎，中央氣象署表示，羅莎未來向北移動，距離台灣很遠，後期也不會接近日本影響不大，但周末台灣處在低壓帶環境中，尤其周六西南風迎風面的中南部雨勢較大。

氣象署表示，繼西北太平洋生成范斯高、竹節草颱風後，今下午又從柬埔寨來了柯羅莎，但柯羅莎未來向北移動，距離台灣很遠，後期也不會接近日本，除非前往鄰近海面的作業船隻，否則影響不大。

氣象署指出，今晚至26日清晨，受到范斯高颱風外圍環流的影響，西半部、東北部地區容易下大雨，尤其北部雨勢明顯，可能有短延時豪雨；花東以多雲為主，午後有短暫陣雨。

離島部分，馬祖周五下半天至周六離颱風或TD比較近，也會有較大雨勢；澎湖、金門也有短暫陣雨。周末台灣處在低壓帶環境中，西半部、離島仍有短暫雷陣雨，東半部也有午後雷陣雨，「尤其周六西南風迎風面的中南部雨勢較大」。

氣象署表示，雖然范斯高颱風即將減弱為熱帶性低氣壓，但它離台灣很近，因此沿海、離島的風力偏強，浪也比較大，前往海邊活動要注意安全，並留意颱風或低壓的最新發展。

颱風 豪雨 氣象署 柯羅莎

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