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大罷免投票日將登場！首波返鄉潮明湧現 台鐵午後北花座位7成滿

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
大罷免投票日7月26日登場，預期明天將出現首波返鄉人潮，台鐵估算，明全線座位利用率約44.54％，其中下午北部往花東達70％較滿。聯合報系資料照
大罷免投票日7月26日登場，預期明天將出現首波返鄉人潮，台鐵估算，明全線座位利用率約44.54％，其中下午北部往花東達70％較滿。聯合報系資料照

大罷免投票日7月26日登場，預期明天將出現首波返鄉人潮，台鐵估算，明全線座位利用率約44.54％，其中下午北部往花東達70％較滿，後續將視需求不排除加開班次高鐵則表示，已增班因應，但周末非疏運期，因此未統計訂位率或熱銷時段。

首批大罷免投票將於本周六（26日）登場，基隆、台北、新北、桃園、新竹、台中、雲林、花蓮、台東等將舉行，預估明天雙鐵可能出現首波返鄉人潮。

台鐵公司表示，明天中午過後，台北至花蓮座位較滿，部分自強號普悠瑪號、新自強號等，台北至高雄、台北至台東仍有空位。

台鐵表示，周五、周六（25、26日）全線列車整體座位利用率分別為44.54％、39.42%，整體訂票情況穩定，其中，7月25日下午以後，北部往花東地區利用率達70.41％；7月26日上午北部往花東地區利用率約65.94%。

台鐵指出，適逢周末假期，東部幹線台北往花東方向部分自強號列車訂票較為踴躍，已預先備妥備用編組，並視實際旅運需求，再機動加掛車廂或加開班次。

高鐵部分，目前台北至雲林幾乎快沒票，台北往台中、新竹等仍有空位。高鐵公司表示，本周末整體運量確實明顯增加，已增班因應，加強服務旅客，但周末並非疏運期，因此並未統計訂位率或熱銷時段。

另外，今下午2時第9號颱風柯羅莎生成，目前西太平洋上形成3颱共存的狀況，氣象署表示，柯羅莎對台灣無影響，范斯高及竹節草颱風預估明天減弱為熱帶性低氣壓，但周末台灣仍處於低壓帶，西半部有短暫雷陣雨，尤其周六西南風迎風面的中南部雨勢會較大。

考量周末有颱風外圍環流影響，威脅台9線蘇花路廊安全，北花國道客運恐無法加入疏運，葛瑪蘭客運表示，台9線日前才發生土石流及落石，邊坡仍不穩定，基於安全考量，可能本周末將規畫申請預防性停駛。

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