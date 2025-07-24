夏季兩種抽筋典型發生模式 中醫師提出因應辦法免吃藥

彰化縣53歲林姓婦女最近半夜小腿常抽筋痛到醒，65歲陳姓男子下午種菜種花常抽筋；中醫師指出，這兩種抽筋是夏季常見的抽筋模式，成因不同，找到適當方法因應才能避免一再發生。

衛福部彰化醫院中醫師張煒東今表示，半夜常抽筋的林姓婦女以為身體出毛病，求醫時逐一過濾生活習慣，原來她的丈夫怕熱，夜間冷氣溫度設定較低，導致她下肢循環變差，中醫稱之為「血不榮筋」，即血液不能充分榮養筋肉而抽筋，他建議當下按摩與做出緩慢伸展動作改善抽筋，睡前穿上長襪和長褲保暖下半身，此後很少抽筋。

65歲陳姓患者退休後種花種花，在戶外高溫環境下流汗過多，體內津液流失，導致心氣不足、血不榮筋，出現俗稱熱痙攣，中醫稱為「中陽暑」；張煒東指出，這類患者小腿抽筋之外，還可能伴隨頭暈、噁心、胃口差、尿量減少、胸悶與疲倦等症狀，他建議陳姓患者在戶外勞動不時補充水分與含電解質飲料，此後也很少抽筋。

張煒東表示，天氣越來越熱，常在戶外勞動和曝曬，需經常補充水分和電解質，或飲水加話梅等生津止渴食品，若是長時間待在冷氣房的上班族，久坐後易下肢血液循環不佳，肌肉無法獲得足夠養分與氧氣而抽筋，如果無法調高冷氣溫度，就要做好保暖或時常起來活動筋骨，才能避免下半身抽筋。

抽筋時可對照經絡進行按摩來改善，例如最常發生的小腿後方肌肉抽筋，可按壓膝關節後側的委中穴，或按摩小腿後方的膀胱經，平時注意營養，運動、泡腳、按摩、保暖也都可減少發生抽筋。抽筋原因很多，應尋求專業醫師診治找出原因來適當因應以避免重複發生。

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