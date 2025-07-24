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68歲婦人呼吸喘就醫 竟確診卵巢癌4期轉移肋骨

中央社／ 台北24日電

近7旬女性因呼吸喘到急診，竟是卵巢癌4期，已轉移到肋骨，導致肋膜積水。醫師指出，晚期卵巢癌患者若HRD陽性，復發率較陰性或未知者高2倍，幸有健保給付標靶藥助治療。

1名68歲女性因呼吸喘到醫院急診就醫，發現竟是腹腔腫瘤合併肋膜積水，經手術確診罹患卵巢癌，且癌細胞已經轉移到肋骨，為第4期；去年接受手術後，陸續接受合併使用癌症標靶藥PARP抑制劑的療法後，如今腫瘤指數從601大幅下降到9.1、檢查都正常。

台灣婦癌醫學會理事長鄭雅敏今天在台灣癌症基金會「三癌防線全面啟動，健保擴大給付PARP抑制劑」記者會指出，健保署今年6月起擴增癌症標靶藥PARP抑制劑給付，與國際指引接軌，新增適用晚期高度惡性婦科癌別、早期乳癌與攝護腺癌第一線治療者，對患者來說是一大福音。

針對卵巢癌，鄭雅敏說明，這個女性專屬的癌症，已連續6年登上整體癌症死亡率前10名，且因症狀為體重改變、便秘、腹痛、消化不良等，不易辨識，又無常規篩檢方式，高達半數患者初次診斷時已為晚期，又被稱為「沉默的女性殺手」；此外，其好發於45到55歲正值壯年的女性，常對患者家庭造成巨大衝擊。

鄭雅敏指出，晚期卵巢癌依照基因型別，可分為HRD陽性及陰性，其中HRD陽性者術後的復發率，比陰性或未知型別者高出2倍。

中華民國婦癌醫學會理事長張正昌指出，大型臨床研究指出，卵巢癌HRD陽性患者，若使用PARP抑制劑合併抗血管新生抑制劑，對比單用抗血管新生抑制劑，5年存活率可從48.4%增加到65.5%，存活期中位數更從57個月增加到75個月。

在乳癌方面，台灣乳房醫學會理事長陳芳銘指出，乳癌長年居女性癌症發生首位，雖已有高達8成患者獲得早期診斷，如何避免復發仍為重要挑戰。研究發現，有BRCA基因突變／HER2陰性的早期乳癌患者，若於術後搭配PARP抑制劑，有助降低4成侵襲性復發風險及4成遠端轉移復發風險，為患者帶來顯著臨床效益。

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