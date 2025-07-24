中古車便宜...卻憂買賣糾紛 達人傳「安心3招」
民眾想換車，除非荷包滿滿，不然要買輛新車要有很大的決心，中古車於是成了許多人目標，雖然比新車便宜但也常聽到一些買車糾紛，像買A車卻交B車、調低公里數、買到事故車或是因為契約沒有留意保固事項，結果多花了10幾萬的維修費用等。中古車達人吳育才提供3招讓消費者安心。
嘉義地院日前判決一件中古車調低公里數糾紛，去年6月翁姓女子以18萬元向車商購得1輛中古車，交車10天後無法發動、行駛高公路油門異常、失去動力等，不到3個月5次送修，經她向監理單位查詢，才知道該車在2023年驗車時已行駛21萬餘公里，但現車儀表板卻是12萬公里，相差逾9萬公里，告上法院要求車商賠償。法院以重大瑕疵為由判翁女勝訴，車商退全款還並賠償修車費用。
要如何才能安心購買中古車？中古車商吳育才提供3招讓消費者安心。
吳育才說，第1招是要求對方出具第三方鑑定認證書，依據這份鑑定書內容仔細核對，至少要核對車身號碼，確定是不是認證書上的那輛車。現今中古車行逐步制度化幾乎都有認證書提供給消費者參考。
第2招是下載監理單位的APP，只要輸入車牌號碼、出廠年月就可以核對這輛車的里程數。查詢3年內檢驗里程數可以供參考。如果有異常會有紅字警示。
第3招買保固險，保固的價錢依據車種不同大約從9百元到1萬5千元，雙B等級以上的高級車保費更高，但有保固險會更安心。
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