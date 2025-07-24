快訊

1億8千萬搞定！沈慶京辦保停押 準備戴電子腳環重獲自由

泰柬交火跑第一？傳柬埔寨前總理洪森離開金邊 搭專機飛往大陸

中古車便宜...卻憂買賣糾紛 達人傳「安心3招」

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
中古車比新車便宜許多，常是民眾購車的選項重點，最擔心買到糾紛。圖／本報資料畫面
中古車比新車便宜許多，常是民眾購車的選項重點，最擔心買到糾紛。圖／本報資料畫面

民眾想換車，除非荷包滿滿，不然要買輛新車要有很大的決心，中古車於是成了許多人目標，雖然比新車便宜但也常聽到一些買車糾紛，像買A車卻交B車、調低公里數、買到事故車或是因為契約沒有留意保固事項，結果多花了10幾萬的維修費用等。中古車達人吳育才提供3招讓消費者安心。

嘉義地院日前判決一件中古車調低公里數糾紛，去年6月翁姓女子以18萬元向車商購得1輛中古車，交車10天後無法發動、行駛高公路油門異常、失去動力等，不到3個月5次送修，經她向監理單位查詢，才知道該車在2023年驗車時已行駛21萬餘公里，但現車儀表板卻是12萬公里，相差逾9萬公里，告上法院要求車商賠償。法院以重大瑕疵為由判翁女勝訴，車商退全款還並賠償修車費用。

要如何才能安心購買中古車？中古車商吳育才提供3招讓消費者安心。

吳育才說，第1招是要求對方出具第三方鑑定認證書，依據這份鑑定書內容仔細核對，至少要核對車身號碼，確定是不是認證書上的那輛車。現今中古車行逐步制度化幾乎都有認證書提供給消費者參考。

第2招是下載監理單位的APP，只要輸入車牌號碼、出廠年月就可以核對這輛車的里程數。查詢3年內檢驗里程數可以供參考。如果有異常會有紅字警示。

第3招買保固險，保固的價錢依據車種不同大約從9百元到1萬5千元，雙B等級以上的高級車保費更高，但有保固險會更安心。

下載監理單位的APP，只要輸入車牌號碼、出廠年月就可以核對這輛車的里程數。圖／翻攝畫面
下載監理單位的APP，只要輸入車牌號碼、出廠年月就可以核對這輛車的里程數。圖／翻攝畫面

下載監理單位的APP，只要輸入車牌號碼、出廠年月就可以核對這輛車的里程數。圖／翻攝畫面
下載監理單位的APP，只要輸入車牌號碼、出廠年月就可以核對這輛車的里程數。圖／翻攝畫面

隨著中古車行制度化，有認證書提供給消費者參考。圖／本報資料畫面
隨著中古車行制度化，有認證書提供給消費者參考。圖／本報資料畫面

買車 保費 車行 價錢 中古車 消費者 里程數

延伸閱讀

中古車里程數差9萬公里 法院認屬重大瑕疵 判車商退全款並補償維修費

颱風最怕家電壞光光！達人提醒「這4類電器」插頭記得拔

苗栗推動原民部落林下經濟 選出3名「段木香菇達人」強化產業技能

含鈣量比牛奶還高！這款油菜冷熱皆宜 達人揭料理2原則：營養又美味

相關新聞

4縣市大雨特報！范斯高外圍環流影響 一路下到晚上「注意雷擊、強陣風」

中央氣象署今下午4時15分針對4縣市發布大雨特報，影響時間持續到晚上，影響範圍包含台北市、新北市、高雄市、屏東縣、恆春半...

高鐵左營站發生道岔訊號異常 部分列車延誤

高鐵左營站今日下午15時20分發生道岔訊號異常，影響台中至左營間列車運行，目前異常狀況已於稍早排除，但仍有部分列車延誤。

福八首顆衛星完成全功能測試 8月底起運

台灣首個自製光學遙測衛星星系—福衛八號的第一顆衛星（FS-8A）經歷一連串火箭與太空環境驗測，今（24）日全功能測試完成...

大罷免投票日將登場！首波返鄉潮明湧現 台鐵午後北花座位7成滿

大罷免投票日7月26日登場，預期明天將出現首波返鄉人潮，台鐵估算，明全線座位利用率約44.54％，其中下午北部往花東達7...

大罷免投票日要帶傘！范斯高近台 氣象署示警：這地周六雨勢大

位於關島西北西方海面的熱帶性低氣壓，今下午2時發展為輕度颱風，成為第9號颱風柯羅莎，中央氣象署表示，羅莎未來向北移動，距...

夏季兩種抽筋典型發生模式 中醫師提出因應辦法免吃藥

彰化縣53歲林姓婦女最近半夜小腿常抽筋痛到醒，65歲陳姓男子下午種菜種花常抽筋；中醫師指出，這兩種抽筋是夏季常見的抽筋模...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。