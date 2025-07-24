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范斯高環流影響...北市文山測得最大時雨量 今晚至明晨雨勢較強
受范斯高颱風外圍環流影響，台北市災防辦公室表示，北市文山區指南里已測到最大時雨量達29.5毫米。
目前對流系統已減弱並往西南移出北市，但今晚至明晨仍有機會出現短暫雷陣雨，雨勢較強時段時雨量可達20毫米。
北市災防提醒，請今夜到明晨至戶外活動的民眾多加留意。尤其加上適逢「年度天文大潮」，請民眾盡可能避開河濱區域、並將車輛駛離堤外，市府各局處也將加強防颱整備。
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