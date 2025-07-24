快訊

1億8千萬搞定！沈慶京辦保停押 準備戴電子腳環重獲自由

泰柬交火跑第一？傳柬埔寨前總理洪森離開金邊 搭專機飛往大陸

3颱共存！罷免投票日受影響 這3天恐有較大雨勢

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
吳聖宇表示成今年首次三颱並列情況，預估周五至周末期間應有局部較大雨。圖／截自吳聖宇臉書粉專
吳聖宇表示成今年首次三颱並列情況，預估周五至周末期間應有局部較大雨。圖／截自吳聖宇臉書粉專

位於關島西北西方海面的熱帶性低氣壓，今下午2時發展為輕度颱風，成為第9號颱風柯羅莎，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，99W增強成為第9號颱風柯蘿莎，完成今年首次三颱並列情況，預估周五至周末期間應有局部較大雨。

吳聖宇表示，雖然他個人感覺日本氣象廳（JMA）有點硬升，但是關島附近的熱帶低氣壓TD12，今中午被JMA升格為第9號颱風柯羅莎，完成今年第一次3颱並列的情況。

吳聖宇指出，雖然有3個颱風，但是看起來都沒有直接威脅台灣的機會，要注意的是，范斯高颱風外圍環流降雨，以及後續合併竹節草颱風殘餘低壓後的大範圍低氣壓引進的西南風降雨，周五到周末期間(」（25至27日）應該會有局部較大雨勢發生機會，再度提醒大家注意。

颱風 關島 風險 日本

延伸閱讀

吳聖宇：雙颱將減弱合併 周六大罷免投票日雷陣雨轟西半部

大雨一直下到何時？吳聖宇揭「此時」才恢復典型夏季型天氣

薇帕颱風「很壯觀」 路徑往北微調 吳聖宇：海上警報擦邊颱

薇帕颱風今將生成 專家指路徑大方向確定「通過台灣以南」

相關新聞

4縣市大雨特報！范斯高外圍環流影響 一路下到晚上「注意雷擊、強陣風」

中央氣象署今下午4時15分針對4縣市發布大雨特報，影響時間持續到晚上，影響範圍包含台北市、新北市、高雄市、屏東縣、恆春半...

高鐵左營站發生道岔訊號異常 部分列車延誤

高鐵左營站今日下午15時20分發生道岔訊號異常，影響台中至左營間列車運行，目前異常狀況已於稍早排除，但仍有部分列車延誤。

福八首顆衛星完成全功能測試 8月底起運

台灣首個自製光學遙測衛星星系—福衛八號的第一顆衛星（FS-8A）經歷一連串火箭與太空環境驗測，今（24）日全功能測試完成...

大罷免投票日將登場！首波返鄉潮明湧現 台鐵午後北花座位7成滿

大罷免投票日7月26日登場，預期明天將出現首波返鄉人潮，台鐵估算，明全線座位利用率約44.54％，其中下午北部往花東達7...

大罷免投票日要帶傘！范斯高近台 氣象署示警：這地周六雨勢大

位於關島西北西方海面的熱帶性低氣壓，今下午2時發展為輕度颱風，成為第9號颱風柯羅莎，中央氣象署表示，羅莎未來向北移動，距...

夏季兩種抽筋典型發生模式 中醫師提出因應辦法免吃藥

彰化縣53歲林姓婦女最近半夜小腿常抽筋痛到醒，65歲陳姓男子下午種菜種花常抽筋；中醫師指出，這兩種抽筋是夏季常見的抽筋模...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。