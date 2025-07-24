3颱共存！罷免投票日受影響 這3天恐有較大雨勢

位於關島西北西方海面的熱帶性低氣壓，今下午2時發展為輕度颱風，成為第9號颱風柯羅莎，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，99W增強成為第9號颱風柯蘿莎，完成今年首次三颱並列情況，預估周五至周末期間應有局部較大雨。

吳聖宇表示，雖然他個人感覺日本氣象廳（JMA）有點硬升，但是關島附近的熱帶低氣壓TD12，今中午被JMA升格為第9號颱風柯羅莎，完成今年第一次3颱並列的情況。

吳聖宇指出，雖然有3個颱風，但是看起來都沒有直接威脅台灣的機會，要注意的是，范斯高颱風外圍環流降雨，以及後續合併竹節草颱風殘餘低壓後的大範圍低氣壓引進的西南風降雨，周五到周末期間(」（25至27日）應該會有局部較大雨勢發生機會，再度提醒大家注意。

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