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AI成顯學 人力銀行舉辦「AI如何幫HR提高績效」論壇

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
1111人力銀行與台灣人工智慧協會、科技島網站、中華人事主管協會共同舉辦「AI如何幫HR提高績效」論壇。圖／1111人力銀行提供
1111人力銀行與台灣人工智慧協會、科技島網站、中華人事主管協會共同舉辦「AI如何幫HR提高績效」論壇。圖／1111人力銀行提供

掌握AI就是驅動企業決策與人才戰略的核心力量，1111人力銀行與台灣人工智慧協會、科技島網站、中華人事主管協會共同舉辦「AI如何幫HR提高績效」論壇，今天下午在政大公企中心登場，邀請國科會副主委陳炳宇、臺大資訊工程學系教授陳縕儂、淡江大學工學院物聯網與大數據研究中心主任張志勇、輔仁大學人工智慧發展中心主任謝邦昌教授、中信金融管理學院科技金融研究所教授孫大千、美國安卓樂資本董事長林家振、天下雜誌行銷業務部學習總監陳逸文共同參與，分享精彩主題，如何說服長官投資AI、如何透過AI驅動企業培訓新模式、人資日常也能輕鬆上手的數位工具以及企業成功轉型經驗分享，台下則是來自各行各業的企業人資，親睹AI的價值與魅力。

國科會政務副主任委員陳炳宇表示，今天是有趣又新奇的體驗，可以和企業人資進行交流，很高興111人力銀行舉辦這個活動，讓我們知道其實很多企業人資已經開始利用AI進行履歷篩選,提高生產力、競爭力，希望透過今天的活動讓人資know-how可以優化AI工具，滲透到百工百業享受AI的好處。

根據1111人力銀行調查顯示，台灣企業導入AI技術的比率達到近八成（79.8%），其中評估「AI有助於整體營運」占19.85 %，導入AI後「營運效率顯著提升」18.6%。顯示出AI技術的應用範圍與成熟度日益提升，在已經導入AI的企業當中，近半數營運效率明顯走強。調查也指出，目前企業急需導入的方向，以製造(系統、工程及研發)」最為迫切占46.7%；其次為人力資源管理27.1%，包括招募、績效評估與員工培訓；第三需求則是資訊系統與IT安全22.8%，真實反映出企業對內部營運優化與資安風險控管的高度關注。

1111人力銀行表示， 因應未來趨勢，由台灣智慧自動化與機器人協會、台灣機械公會、台灣區電機電子公會、台灣工具機暨零組件公會、台北市電腦公會、台灣雲端物聯網產業協會等六大公協會共同發起成立「台灣AI機器人產業大聯盟」，日前舉行成立暨誓師大會，宣示台灣將成全球AI機器人技術與製造中心，機器人應用發展議題大爆發。

1111人力銀行發言人莊雨潔，提醒「得人才者得天下」，人工智慧技術的快速發展與全球產業數位轉型浪潮下，AI人才已成為推動組織創新與提升競爭力的致勝關鍵，改變人資管理的作業與徵才模式，目前已有企業採用AI進行履歷篩選與人才預測分析，因此人資必須自覺不再只是招募行政功能，而是助攻企業主搶得契機華麗轉身的關鍵角色。

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