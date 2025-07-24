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日本「賽馬娘」聲優駕到 台灣粉絲嗨翻呼「安可」

中央社／ 台北24日電

日本遊戲開發公司Cygames籌畫作品「賽馬娘Pretty Derby」，橫跨動畫、遊戲、音樂等媒材，人氣擴及全球。首場海外聲優見面會今天在漫博舉行，大批台灣粉絲在4首歌曲表演後還直喊「安可」。

「賽馬娘Pretty Derby」於2016年首次問世，2018年推出動畫後迅速在網路引發討論，系列作品最大特色是作品中所有「賽馬娘」都是基於真實賽馬為原型創作，除角色遵照原型命名外，外觀、性格設定等也加入實際細節。不同媒材會以此延伸，例如玩家在遊戲中會化身「訓練員」，逐步培養角色參加比賽。

今天受邀訪台的「賽馬娘Pretty Derby」聲優包含飾演灰髮怪物「小栗帽」的高柳知葉、自稱世界最強熱血賽馬娘「神鷹」的聲優高橋未奈美、重情義「北部玄駒」的聲優矢野妃菜喜，還有去年劇場版動畫「賽馬娘Pretty Derby：新時代之門」登場並有高人氣的「緞通烈焰」聲優福嶋晴菜。

今天漫畫博覽會開幕記者會上，「賽馬娘PrettyDerby」4名聲優獻上一小段演出，便已吸引大批粉絲在場外大聲應援，見面會上許多台灣粉絲更熱情拿出應援板、戴上特製髮箍等，甚至表演結束後還直喊安可，讓4名聲優感動不已。

矢野妃菜喜表示，當時聽到大家喊「安可」，想著若有時間也很願意再演出，可惜因行程安排無法繼續，但從此可見粉絲很期待他們的表演。「賽馬娘Pretty Derby」在日本有許多活動，希望可以吸引世界各地粉絲前去日本探訪，讓作品成為世界的橋梁。

高柳知葉回憶，在遊戲英文版上線時，她引用英文版官方帳號在社群媒體上發文，跟全世界訓練員打招呼，結果貼文回覆出現各式各樣語言，讓她深深感受到來自全世界的熱情。

高橋未奈美表示，首場海外見面會是新奇體驗，因在日本表演多是Live秀，但來台灣還有對話與問答，令她聯想到她們的歌曲中有句「終於來見你了」的歌詞，這次她們飛出國外，就像衝出閘門來見大家，希望未來有機會能世界巡迴。

福嶋晴菜說，本來第一次到台灣演出有些緊張，到了以後看見大家情緒熱烈，才發現原來大家也殷殷期盼，今天會面感受到這部作品深受大家喜愛，許多人也等著她們到來，希望未來有更多機會可以見面。

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