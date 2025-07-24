竹市7家美食入選「500碗」 廟口鴨香飯獲雙碗肯定
全台最具代表性的日常美食評選「500碗」邁入第3屆，由「500輯」團隊攜手專業評審與在地飲食觀察者，遴選出「台灣人最愛的庶民美味」。新竹市共有7家特色店家脫穎而出，其中老字號「廟口鴨香飯」更榮獲雙碗榮耀，竹市共累積8碗佳績肯定，
新竹市城銷處表示，獲得雙碗肯定的「廟口鴨香飯」位於熱鬧的城隍廟商圈，是許多新竹人從小吃到大的家鄉味，招牌鴨肉飯搭配香濃鴨油與獨門醬汁，香氣撲鼻、口感豐富，廣受老饕推崇。而獲得1碗入選的店家，包括「井家」、「竹蓮肉圓」、「老店薑母雞」、「沐嵐 · Moonlight」、「邱家鴨肉麵」及「鷹王肉圓」，各自以獨特風味與在地特色入選。
城銷處說明，此次入選的7家店家不僅代表新竹的經典味道，也展現飲食文化的新活力。例如「沐嵐 · Moonlight」以純白木質風格空間打造清新用餐體驗；「鷹王肉圓」則以紅糟肉餡與特製醬料打響知名度。這些創新與傳統的結合，正是新竹美食文化持續成長與創新的最佳體現。
新竹市代理市長邱臣遠表示，地方小吃不僅是市民生活的日常風景，更承載著城市的記憶與文化，是旅客探索城市魅力的起點。這次竹市能在「500碗」中取得亮眼成績，要感謝每一位堅持品質、用心料理的店家，無論是延續古法的老店，或注入創意的新銳品牌，都讓「吃在新竹」成為令人嚮往的旅遊亮點。
邱臣遠說，此屆「500碗」評選涵蓋飯食、麵食、湯品等日常美味，新竹市入選名單涵蓋傳統市場老店、百年風味及風格餐飲空間，展現城市在飲食文化保存、青創餐飲扶植上的豐碩成果，也映照出竹市飲食文化的世代傳承與不斷創新。
城銷處補充，未來市府將持續盤點與推廣在地優質餐飲資源，透過節慶活動、美食導覽、數位行銷及品牌合作等方式，提升城市美食能見度，同時鼓勵業者參與各類國內外餐飲評選，強化城市行銷與觀光經濟動能。
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