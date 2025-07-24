華信假期金廈小三通 訂購指定產品有優惠回饋

為滿足民眾探親、商務及旅遊需求，華信航空與易飛網合作推出金廈小三通旅遊產品，包含飛往金門機票、金廈兩地接駁、船票、廈門住宿等，並至9月30日訂購指定產品有優惠回饋。

華信航空今天新聞稿表示，華信假期整合飛往金門的班機，再串接金廈兩地交通與住宿資源，推出一站式、彈性化行程選擇，讓金廈小三通行程更輕鬆、便利。

配合華信航空台北、台中、高雄出發至金門的航班，凡購買華信假期「船票＋接駁」或「機＋酒自由行」產品，入住廈門指定飯店即有免費升等房型，再加碼參加抽獎活動，有機會獲得華信航空金門單程機票與廈門精選飯店住宿券。

華信航空表示，今天起至9月30日，華信假期並限時加碼推出「金廈輕鬆GO好禮雙重送」活動，旅客凡訂購指定產品，可享多重好康回饋。

旅客可透過華信航空官網訂購北、中、高到金門的機票後，僅需新台幣1088元起加購易飛網提供的「船票＋接駁」組合，包含金門機場至水頭碼頭的共乘接駁專車與金門、廈門的來回船票，並可免費使用廈門五通碼頭VIP貴賓室。

此外，華信假期也推出「機＋酒自由行」，提供2天1夜6799元起優惠行程，再享五通碼頭VIP貴賓室升等禮遇。4人同行加贈20吋行李箱，活動期間還可參加「買國內送國外」抽獎活動，有機會抽中日本九州來回機票。

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