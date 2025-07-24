晶片驅動生醫農業再升級 已促進投資金額達14億元
國科會去年起推動5年期晶創台灣方案，整合跨部會資源，推動半導體關鍵技術在生醫與農業領域落地應用，國科會副主委陳炳宇24日指出，目前晶片處於初期試驗階段，延伸產值達1億元，促進投資金額約14億，顯示18個月以來，已有初步成果。
行政院長卓榮泰聽取報告後指出，「晶創台灣方案」是推動「人工智慧島」與「健康台灣」國政願景重要的關鍵基礎，此方案對發展精準健康與智慧農業具有關鍵意義，請相關部會持續拓展應用場域，深化晶片技術的導入，讓科技創新真正貼近生活，帶動全民智慧生活圈。
根據報告，針對晶片驅動產業創新再升級中的生醫、農業領域推動，透過上下游串接分工人才培育、跨域研發、法規陪跑到場域驗證，以量產製程擴散產業應用，再槓桿台灣晶片成熟製程能量，擴大應用於百工百業，推動成為全球生醫及農業晶片創新與製造基地。
針對晶片發展類別，包含巴金森氏症數位治療裝置、溫室授粉採摘自主移動機器人、新世代解序生醫晶片技術與平台、可攜式腦磁的大腦活性診斷晶片系統、胸腔科自動導航機器人等。
陳炳宇指出，該方案推行至今已有18個月，許多晶片都在初期試驗階段，晶片方面衍生產值約1億元，也促進投資金額約14億，已經有初步成果。
🌀最新颱風動態
▪️3颱共存！第9號颱風柯羅莎生成 最新路徑、對台影響出爐
▪️雙颱夾擊台灣能全身而退？氣象粉專這樣分析
▪️范斯高、竹節草雙颱夾殺！氣象專家評後續發展：台灣「富貴險中求」
▪️吳聖宇：雙颱將減弱合併 周六大罷免投票日雷陣雨轟西半部
▪️陸預測颱風「竹節草」傍晚轉向後將趨向台灣以東洋面
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言