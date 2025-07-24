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晶片驅動生醫農業再升級 已促進投資金額達14億元

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
國科會副主委陳炳宇。圖／行政院提供
國科會副主委陳炳宇。圖／行政院提供

國科會去年起推動5年期晶創台灣方案，整合跨部會資源，推動半導體關鍵技術在生醫與農業領域落地應用，國科會副主委陳炳宇24日指出，目前晶片處於初期試驗階段，延伸產值達1億元，促進投資金額約14億，顯示18個月以來，已有初步成果。

行政院長卓榮泰聽取報告後指出，「晶創台灣方案」是推動「人工智慧島」與「健康台灣」國政願景重要的關鍵基礎，此方案對發展精準健康與智慧農業具有關鍵意義，請相關部會持續拓展應用場域，深化晶片技術的導入，讓科技創新真正貼近生活，帶動全民智慧生活圈。

根據報告，針對晶片驅動產業創新再升級中的生醫、農業領域推動，透過上下游串接分工人才培育、跨域研發、法規陪跑到場域驗證，以量產製程擴散產業應用，再槓桿台灣晶片成熟製程能量，擴大應用於百工百業，推動成為全球生醫及農業晶片創新與製造基地。

針對晶片發展類別，包含巴金森氏症數位治療裝置、溫室授粉採摘自主移動機器人、新世代解序生醫晶片技術與平台、可攜式腦磁的大腦活性診斷晶片系統、胸腔科自動導航機器人等。

陳炳宇指出，該方案推行至今已有18個月，許多晶片都在初期試驗階段，晶片方面衍生產值約1億元，也促進投資金額約14億，已經有初步成果。

國科會 半導體 巴金森氏症

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