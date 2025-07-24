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4縣市大雨特報！范斯高外圍環流影響 一路下到晚上「注意雷擊、強陣風」
中央氣象署今下午4時15分針對4縣市發布大雨特報，影響時間持續到晚上，影響範圍包含台北市、新北市、高雄市、屏東縣、恆春半島。
氣象署表示，受到第7號颱風范斯高外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日大台北及高屏地區有局部大雨發生的機率，需注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。
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