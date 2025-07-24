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今年12月底完成試申報制度 環境部：明年邁入台版CBAM元年

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
針對台版CBAM的進展，環境部表示，今年將研議試申報制度，並在明年上半年完備法制作業以啟動試申報，目前規畫優先推動水泥業及鋼鐵業產品試申報。示意圖。（路透）
針對台版CBAM的進展，環境部表示，今年將研議試申報制度，並在明年上半年完備法制作業以啟動試申報，目前規畫優先推動水泥業及鋼鐵業產品試申報。示意圖。（路透）

歐盟碳邊境調整機制（CBAM）將於2026年正式實施，為因應全球碳有價時代的衝擊，也幫助企業與國際減碳標準對接，環境部研議台版CBAM的試申報制度，明年上半年完備法制作業，意即明年起正式邁入我國CBAM元年，並在2027年正式啟動產品碳排放量試申報制度，目前規畫優先推動水泥業及鋼鐵業產品試申報。

目前國際碳定價發展上，全球80個國家或地區實施碳定價（碳稅費43個、總量管制排放交易37個），包含全球28%的排放量，目前僅歐盟提出CBAM法案、英國提出CBAM草案，以及美國參議員在今年4月28日提出最新版本的「外國汙染費用法案」（FPFA）草案外，其他國家尚在研議中。

環境部今天召開「CBAM發展及推動情形說明」記者會，環境部氣候變遷署長蔡玲儀表示，近期英國、歐盟及美國陸續釋出CBAM草案及修正方向，為避免碳洩漏及維護我國產業競爭力，日前正與水泥、鋼鐵公會及相關單位討論列管產品、碳排放量預設值、計算邊界等試申報事宜，預計2026年上半年完備相關法規後正式啟動試申報，並於2027年第一季申報2026年納管產品碳排放量，即明年將邁入台版CBAM元年。

蔡玲儀表示，目前台版CBAM首波將聚焦於水泥與鋼鐵產品碳排放量試申報，己於今年4月召開專家諮詢會議；5月邀請水泥及鋼航產業進行產品碳排放量試申報研商會；6月邀請水泥公會就列管產品項目進行討論，將比照歐盟CBAM列管水泥熟料、白色卜特蘭水泥、其他卜特蘭水泥、鋁質水泥、其他水硬性水泥、經鍛燒高嶺土/其他高嶺土等6項產品。

蔡玲儀說，今年9月底前將完成申報對象的訂定，10月底前確認試申報產品，包含優先納管排放量大的產業別，並在11月完成試申報產品計算方式，12月底前完成申報方式的訂定。

環境部政務次長施文真補充，台版CBAM的試申報、繳費等做法在「氣候變遷因應法」有母法授權，國內水泥業和鋼鐵業也願意同步申報國內的產品，因此現階段還要訂定相關子法和準則。

歐盟 法案 減碳 碳排放 環境部 競爭力 氣候變遷

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