亞洲生技大會開幕 卓榮泰：台灣生技市場規模已達7750億元

亞洲生技大會下午在南港展覽館舉行開幕典禮，行政院院長卓榮泰到場致詞時指出，在「晶創台灣方案」中，精準健康與智慧農業是重要發展領域，透過晶片、AI 與半導體等關鍵技術，嘗試更多元的整合，進一步推動生技產業再升級。

卓榮泰指出，台灣生技產業近年大幅成長，市場規模達到 7750 億元以上，新藥上市達 15 項，每年也有數十項創新醫材獲得許可證。 亞洲生技大會下午開幕，台灣生技產業展示多樣產品。記者曾吉松／攝影 亞洲生技大會下午開幕，行政院院長卓榮泰到場致詞時指出，在「晶創台灣方案」中，精準健康與智慧農業是重要發展領域，透過晶片、AI 與半導體等關鍵技術，嘗試更多元的整合，進一步推動生技產業再升級。記者曾吉松／攝影 亞洲生技大會下午在南港展覽館舉行開幕典禮，行政院院長卓榮泰（右四）與貴賓們一起合影。記者曾吉松／攝影 亞洲生技大會下午開幕，行政院院長卓榮泰（前中）出席開幕典禮。記者曾吉松／攝影

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