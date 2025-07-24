亞洲生技大會開幕 卓榮泰：台灣生技市場規模已達7750億元
亞洲生技大會下午在南港展覽館舉行開幕典禮，行政院院長卓榮泰到場致詞時指出，在「晶創台灣方案」中，精準健康與智慧農業是重要發展領域，透過晶片、AI 與半導體等關鍵技術，嘗試更多元的整合，進一步推動生技產業再升級。
卓榮泰指出，台灣生技產業近年大幅成長，市場規模達到 7750 億元以上，新藥上市達 15 項，每年也有數十項創新醫材獲得許可證。
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