福八首顆衛星完成全功能測試 8月底起運

台灣首個自製光學遙測衛星星系—福衛八號的第一顆衛星（FS-8A）經歷一連串火箭與太空環境驗測，今（24）日全功能測試完成，國家太空中心表示，這代表衛星驗證完畢，可以準備發射，8月運送前審查（Pre-Shipment Review, PSR）通過後，即可運送至美國加州范登堡空軍基地，10月搭乘SpaceX獵鷹九號火箭Transporter 15航班發射升空。

國家太空中心表示，福衛八號計畫是「第三期國家太空科技發展長程計畫」的第一個先導型高解析度光學遙測衛星計畫。計畫發展6顆原始解析度1米、經TDI處理可達次米解析度，另發展2顆原始解析度次米的光學遙測衛星，今年起逐年發射，布建衛星於561公里的太陽同步軌道構成星系。

TASA主任吳宗信表示，福八計畫經歷疫情、構型改造等波折使得時程推遲，環境測試的過程中，問題也陸續浮現，有賴福八團隊耐心解決。相較福衛五號，福衛八號可達次米解析度，如能順利執行任務，代表台灣的太空科技再度提升。福衛八號完成星系布建後，可提供每日多次再訪能力與全球覆蓋的衛星影像，以滿足國家安全、災害防救等需求。

福衛八號計畫主持人劉小菁說明，在衛星運出廠房前，需通過火箭與太空環境測試，確認禁得起火箭發射過程與後續在太空運行時，真空與劇烈溫差等嚴苛考驗。這些環境測試主要包含電磁相容測試、振動測試、音震測試、熱真空測試、分離爆震測試等。完成各環境的測試後，計畫團隊透過全功能測試，確保衛星系統、次系統功能皆能正常運作。

福衛八號整測子計畫負責人葉嘉靖說，FS-8A組裝與測試總時程超過一年，其中「熱真空測試」最為關鍵與挑戰，嚴重甚至可能造成衛星損傷，被視為衛星的「魔王關」。然而團隊在測試前準備、測試操作、功能驗證與數據整理分析都及時發現問題並加以解決，將原本預估需要一個月時間的熱真空測試縮短到兩週完成，難能可貴，表示TASA在衛星技術已漸趨成熟。

國家太空中心表示，8月初將邀請內部、外部委員為FS-8A進行運送前審查（PSR），確認衛星狀態及SpaceX Transporter 15航班的火箭介面全數備便，預計8月底起運，10月升空。FS-8A是福八星系第一顆衛星，後續衛星將逐年發射，完整星系預計2031年布建完成。

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