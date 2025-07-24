結合青年市集 南投山谷迴響音樂節8/9登場
2025南投山谷迴響音樂節，結合街頭狂潮主題，並加入南嶼青山青年市集，讓民眾享受音樂同時，也看見在地青年品牌，8月9日將於南投縣會展中心登場。
南投縣政府今天舉行南投山谷迴響音樂節宣傳記者會，邀請歌手斑恩演唱最新單曲，並與來自南投縣仁愛鄉新生代歌手李芷婷合唱。
縣長許淑華致詞表示，今年南投山谷迴響音樂節提前在暑假舉辦，活動時間從下午持續至晚上，希望有更多外縣市年輕人來南投參與，同時結合青年文創市集；除音樂盛會外，更是縣府推動在地文化與青年參與的重要舞台，期望吸引更多青年回鄉，為南投注入文化創新與活力。
縣府表示，今年音樂節以多元文化、互動藝術、燈光科技、青年推廣為元素，結合山谷迴響與街頭狂潮2大主題，匯聚國際知名DJ、流行音樂及在地傳統藝術，街舞團體與饒舌歌手同台演出，體現南投文化多元性與包容力。
當天將邀請英國派對DJ ROBI ROKA與國內人氣歌手高爾宣、王ADEN、HowZ，以及蛋頭、MC耀宗、禮韋等饒舌歌手，還有街舞團體築夢者帶動年輕潮流，並有南投高中熱舞社及營北國中舞龍社團等演出。
縣府指出，8月9日中午12時至晚間10時實施交通管制，汽車可停放會場內停車格及南投縣立棒球場，機車可停場內停車格及服務台旁大排上方。
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