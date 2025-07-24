歷經百年傳6代 徐玉富父子登錄天然漆技術保存者

台灣天然漆產業曾蓬勃，隨化學塗料普及式微，但南投埔里徐玉富沒放棄已傳承五代的漆業，更創立龍南天然漆博物館，其兒徐仁樑也擔起接班責任，鑽研煉漆技術，徐家父子檔近期經文化局認定，並公告登錄為台灣天然漆產業技術保存者。

台灣天然漆產業始於日人引進漆樹來台，產出的漆能廣泛被用在食器、家具、佛像、建築彩繪與工藝品等表面裝飾與保護，深植於生活，漆產業因此蓬勃發展，當年埔里因地理環境與氣候適合漆樹生長，加上人才輩出，成為天然漆產業重鎮。

徐玉富家族承襲日治時期「台灣殖漆株式會社」的煉漆技術，世代專注於天然漆產業，但隨塑膠用品及化學塗料普及，我國漆產業式微，到了徐玉富時更已近乎萎縮殆盡，但他沒放棄已傳承五代的漆業，仍致力於天然漆生產與技術研究。

而擁有超過一甲子煉漆實務經驗的徐玉富，為保存天然漆產業，除了將技術傳承給兒子徐仁樑，更設立龍南天然漆博物館，並與女兒徐苑菁耗時逾15年蒐集漆業史料共同完成「台灣天然漆百年史」一書，盼透過推廣讓台灣天然漆繼續發光。

第六代的徐仁樑也擔起接班責任，用心傳承鑽研煉漆技術，除參與實務製作與教育推廣，為讓漆產業更貼近民眾，近年投入天然漆抗癌研究及漆茶、漆咖啡等開發，近日徐家父子檔獲登錄為台灣天然漆產業技術保存者，鎮長廖志城親往致賀。

埔里鎮長廖志城說，龍南天然漆博物館是埔里重要的文化資產，文化局日前也已公告登錄「台灣天然漆產業技術」為南投縣珍貴無形文化資產，並認定徐玉富、徐仁樑父子為技術文化保存者，也盼能有更多人投入傳承學習，留住珍貴漆文化。 南投埔里徐玉富（左3）、徐仁樑（右1）父子獲登錄台灣天然漆產業技術文化保存者，鎮長廖志城致贈紅榜祝賀。圖／埔里鎮公所提供

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