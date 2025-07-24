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攝護腺癌發生率逐年上升 7旬男「蛋蛋緊緊的」檢查竟已轉移擴散

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
74歲的蔡先生（右1）罹患攝護腺癌後，經過治療得到解與控制，台灣泌尿科醫學會理事長查岱龍（右2）表示，攝護腺癌人數增長率居冠，3成確診已晚期。基隆長庚醫院院長吳俊德（左2）、和信治癌中心醫院核子醫學科主任黃玉儀（左1）也呼籲民眾正視。 記者廖靜清／攝影
74歲的蔡先生（右1）罹患攝護腺癌後，經過治療得到解與控制，台灣泌尿科醫學會理事長查岱龍（右2）表示，攝護腺癌人數增長率居冠，3成確診已晚期。基隆長庚醫院院長吳俊德（左2）、和信治癌中心醫院核子醫學科主任黃玉儀（左1）也呼籲民眾正視。 記者廖靜清／攝影

根據最新十大癌症排序，攝護腺癌位居男性第3大癌症，前二名為大腸癌、肺癌。全台每年逾9000人確診攝護腺癌，專家預估，隨著人口老化，發生率及死亡率將翻倍升高。這場男性健康風暴來襲，台灣泌尿科醫學會接軌國際，在最新版治療指引中針對「轉移性去勢抗性攝護腺癌」納入新療法，有助延命。

台灣泌尿科醫學會理事長查岱龍表示，攝護腺癌初期無明顯症狀，不少人誤以為小便無力、頻尿、急尿及夜尿等症狀是正常老化，忽略檢查的重要性。目前臨床上有近三分之一患者發現時已遠端轉移，除了接受荷爾蒙治療，現在還有新型藥物，只要配合抗癌治療計畫，有機會控制疾病、改善生活品質。

基隆長庚醫院院長吳俊德表示，攝護腺癌每年新增超過9000人，去年增長率6.3%，為十大男癌之冠。過去20年，攝護腺癌的新個案數增加了3倍以上，多數患者都是在腫瘤較大且壓迫到膀胱或尿道，或轉移到骨頭產生疼痛才被發現；根據衛福部「111年癌症登記資料」，顯示三成病友確診時已癌轉移。

74歲的蔡先生表示，有定期健康檢查習慣，但看到攝護腺特異抗原（PSA）數值偏高，以為只是發炎，拖了4年，因「蛋蛋緊緊的」就醫，竟是轉移性攝護腺癌，陸續接受手術與荷爾蒙藥物治療。一段時間仍病症惡化，屬於轉移性去勢抗性攝護腺癌，透過PSMA正子造影檢查，並接受精準放射標靶治療，重拾健康日常。

全台每年逾9000人確診攝護腺癌，多位專家呼籲推動普篩政策幫助及早發現與診斷，女性子宮頸癌自1995年起就已開始篩檢，而男性攝護腺癌的篩檢卻遲遲仍未被納入全民篩檢中。到底該不該將PSA檢測納入篩檢？查岱龍說，PSA不只是攝護腺癌的檢查，也有助於民眾提升自我健康意識。

一般來說，建議50歲以上男性每年進行PSA檢測，以全國50歲以上男性人數計算，進行一次檢查大約二億多元。「PSA檢查若有異常，依風險評估進行切片或定期追蹤，早期發現就算需要手術，預後通常也都相當好。」查岱龍認為，攝護腺癌檢查的目標要拉到早期發現，須透過早期篩檢。

國健署表示，攝護腺癌標準化死亡率近年整體呈現上下震盪趨勢，長期需再觀察。另外，攝護腺癌上升主要原因是人口老化，年齡中位數為82歲，依照美國預防服務專案小組（USPSTF）建議，55至69歲男性是否要進行PSA篩檢，應與醫師討論其利弊後再行決定，因篩檢可能導致偽陽性、過度治療以及性功能障礙等風險。

國健署建議，目前並無實證顯示，攝護腺癌篩檢能有效降低死亡率，民眾預防癌症應從良好生活習慣著手，包括不吸菸、規律運動、多攝取蔬果。若出現小便無力、頻尿、急尿、夜尿、血尿或不明骨頭痛等症狀，應及早就醫並依醫師指示診治。

查岱龍認為，關於男性PSA檢測納入全民篩檢政策，將會持續與新上任的署長沈靜芬溝通，希望政府積極推動男性健康，應加大對攝護腺癌篩檢的資源投入，避免發現時已經晚期，要投入更多醫療與社會資源。

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