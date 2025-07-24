見「大罷免」就動怒？選舉讓人陷集體焦慮 醫揭5招別再氣噗噗

再過兩天，就是「大罷免投票日」，24席國民黨籍立委席次遭到挑戰，此次大罷免投票，大幅加劇藍綠兩黨支持者的衝突，有民眾收到市議員委託廣告商傳送「當天記得投票」的簡訊，以為是廣告商表明立場，直接回訊息開嗆廣告商，甚至傳到公開群組，希望取得輿論的撻伐。開業精神科醫師楊聰財指出，近期國內政治氛圍緊張，有許多精神疾病的患者，都受到影響，呼籲有意識到自己會受其訊息影響的民眾，近期暫時遠離收看政論節目或是相關的媒體，降低這類的焦慮緊張感。

「你們好好的做生意就好，憑什麼宣傳大罷免」一位年約50歲的男子，突然在討論裝修的群組中，批評創立該群組的業者，為什麼替市議員發訊息，還宣傳大罷免，就是你們這些人讓台灣社會愈來愈亂，當他講得氣憤填膺，其餘的成員才提醒，這類罐頭訊息或是商業通知活動訊息，都是委託廣告商或電信業者幫忙發送，即使裝修業者曾用該門號發送過活動訊息，市議員委託廣告商發送的訊息，也會是同一支門號，經提醒，該名男子收回原本的訊息，並表示最近看到太多政治紛亂的消息，神經過於緊繃，也祈求群組內的成員體諒。

楊聰財說，每到選舉期間，台灣都會出現「選舉壓力症候群」，像是他收治的一位廣泛性焦慮的患者小陳（化名），長期關注台灣政治，因最近罷免選舉將近，他從早到晚不斷地觀看新聞報導、追蹤網路社群討論，並且熱衷於分析各種開票預測。隨投票日逼近，他開始出現心悸、胸悶、失眠、食慾不振等症狀，對日常生活造成嚴重影響。他會不斷詢問身邊的人對選舉的看法，並對任何負面預測感到極度恐慌和沮喪。

楊聰財說，無論是大罷免或是其他的選舉活動，又或是日常中太過聚焦的事件，都可能因為「過度關注」而感到恐慌，如果民眾出現類似小陳的症狀，應該要嘗試做「減敏」運動，第一是限制媒體曝露時間，設定每天觀看新聞的時數，如晚餐後一小時再接觸新聞，並且避免在睡前觀看。

第二是轉移注意力，多運動、多閱讀、多聽音樂，或找時間與朋友聊天，但減少討論選舉事宜；第三是練習放鬆，當出現胸悶或是過度焦慮的情緒時，可多深呼吸，幫助肌肉放鬆，也可以嘗試冥想，降低生理上的焦慮反應；第四是保持社交連結，可嘗試分享感受，抒發不舒服的情緒，但不執著於不滿的情緒；第五是尋求專業幫助，如精神科或心理諮商，幫助降低焦慮。

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