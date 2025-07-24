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健保6月給付癌症標靶用於3大類癌症 病團肯定：結合NGS助病人精準用藥

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣癌症基金會執行長張文震（右三）表示，本次健保給付，讓民眾可結合已納入健保給付的次世代基因定序（NGS），讓病友精準用藥，使用適合疾病情況的治療。記者林琮恩／攝影
台灣癌症基金會執行長張文震（右三）表示，本次健保給付，讓民眾可結合已納入健保給付的次世代基因定序（NGS），讓病友精準用藥，使用適合疾病情況的治療。記者林琮恩／攝影

今年6月起，衛福部健保署擴大給付癌症標靶用藥「PARP抑制劑」，可用於卵巢癌乳癌攝護腺癌，這3大類癌症歷年在國人10大癌症發生率、死亡率中，都榜上有名。台灣癌症基金會執行長張文震表示，本次健保給付，讓民眾可結合已納入健保給付的次世代基因定序（NGS）檢查，讓病友精準使用適合疾病情況的藥物治療。

張文震表示，台灣癌症基金會曾為協助病友精準治療，補助病人接受BRCA與HRD基因檢測，樂見這次健保擴大給付標靶藥物，未來除希望癌症新藥基金可達每年百億規模，讓更多藥物納入健保，也希望「五癌篩檢」比率，各癌別都能達到100%，透過及早發現、治療癌症，減少癌症對國人造成的健康負擔。

台灣婦癌醫學會理事長鄭雅敏表示，卵巢癌為女性專屬癌症，卻連續6年高居10大高死亡率癌症前10名，且無常規篩檢方式，高達半數患者初次診斷時已是晚期，卵巢癌依基因型分別，可分為HRD陽性與陰性2種，其中HBD陽性者，建議除外科手術外，也要搭配標靶藥物PARP抑制劑合併療法，作為維持性治療使用。

中華民國婦癌醫學會理事長張正昌表示，大型臨床研究指出，卵巢癌HBD陽性患者中，使用PARP抑制劑合併抗血管新生抑制劑，對比單用抗血管新生抑制劑，5年存活率增加3成，近7成患者存活超過5年，國內外治療指引皆指出，HBD陽性卵巢癌患者，或BRCA基因突變病人，術後使用PARP抑制劑作為維持治療。

台灣乳房醫學會理事長陳芳銘表示，卵巢癌也高居女性症發生首位，是女性健康主要威脅，高達8成患者診斷時為早期乳癌，如何避免復發已是早期乳癌治療重要議題，大型臨床研究指出，HER2陰性、BRCA突變早期乳癌患者，若術後搭配PARP抑制劑，有助降低4成侵襲性復發風險，及4成遠端轉移復發風險，高達9成患者3年內疾病未復發。

乳癌 健保 卵巢癌 攝護腺癌 癌症新藥基金

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