海委會聯名農業部提藍碳方法學 獲環境部審議通過

海委會與農業部聯名提出「海草復育」及「紅樹林植林」2項藍碳方法學，今天獲環境部審議通過。海委會表示，方法學將為推動藍碳復育，提供制度性框架及作為碳抵減專案重要依據。

海洋委員會主委管碧玲表示，海委會民國112年完成台灣本土紅樹林及海草床藍碳方法學，建立海洋碳匯量計算的科學依據，作為未來納入國家溫室氣體排放清冊及減量額度認證體系的準據，並在去年1月完成修訂方法學、3月將2項藍碳方法學送環境部審查。

管碧玲說，推動藍碳生態系復育行動，能強化碳吸存與氣候調節功能，促進提升生物多樣性及增強海岸韌性，創造多元生態與社會效益，未來將持續擴充生態調查能量與精進復育技術，並整合中央、地方與民間力量，朝復育自然與實現永續海洋目標邁進。

海委會今天發布新聞稿指出，2項藍碳方法學今天獲環境部「溫室氣體抵換專案及自願減量專案審議會第19次會議」審議通過，將作為台灣具備科學基礎與實務可行性的藍碳操作指引，為推動海洋藍碳制度化及邁向淨零轉型的重要制度里程碑。

海委會說明，2項藍碳方法學是參考國際標準架構，並依本土生態特性量身設計，內容涵蓋選址原則、適用條件、監測標準及碳匯效益估算與驗證等完整流程，2項方法學均具操作性、科學性與可衡量性。

海委會表示，依方法學適用條件，可於海洋、海岸型濕地及人為型濕地進行專案活動，例如低利用度魚塭、鹽田及部分漁港區域等復育潛力點。另外，海保署已陸續建置示範場域及試驗海草苗圃，為未來擴大推廣奠定實證基礎。

海委會說，方法學透過復育與植林專案活動，達成專案邊界內增加有機碳儲存量效益，藉此提供政府推展自然碳匯政策的技術依據，為企業、地方政府與民間團體投入ESG行動與碳抵減額度交易建立可遵循方法。

海委會強調，營造濱海藍碳生態系，應以維護生物多樣性為核心，復育行動應建立在調查監測基礎上，選定適宜地點與優先物種實施。

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