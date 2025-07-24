文博會助陣文化世博 a-WE揹「娃包」裝台灣IP

年輕族群近來掀起在透明包內裝娃娃的「娃包」流行，文化部今天釋出文博會商展參展IP，有10個IP助陣文化世博，讓文化世博吉祥物a-We在遊戲中揹上「娃包」，帶著台灣IP走向世界。

2025台灣文博會包含文化策展及品牌商展。其中，品牌商展區移師南港展覽館，將呼應文博會年度主題「水風景」推出「嗨！水域場」主題。品牌商展區策展人汪麗琴透過新聞稿表示，總計逾650家品牌與IP參展，相較去年，國際參展數成長2倍，加上逾60名國際買家來台，預計媒合洽商將超過360場。

凸顯台灣IP融入生活潛力，今年文博會異業合作多元，橫跨食衣住行，如IP新秀「BIBI波波」與飲料店合作包裝、參展廠商與星宇航空合作舊制服再製與永續設計、新秀IP「臺灣印事」及合作單位「腋毛人」打造飯店主題房，還有「其實他是鵝」、「閃亮亮樂園」等人氣IP登上澎湖輪等。

文博會更響應8月將在日本大阪登場的「WeTAIWAN台灣文化in大阪・關西世博」活動，集結10個新秀IP，為文化世博線上遊戲a-We TO GO設計獨家可愛配件。文化部今天釋出圖片，吉祥物a-We揹著透明包包，裏頭裝著不同原創IP角色，象徵將帶著屬於台灣的文創精神前進大阪世博。

文化部表示，台灣文博會全面開放使用文化幣，不論是16歲至22歲的每人1,200點、13歲至15歲的600點，都可以趁此機會買好買滿。

2025台灣文博會將於8月2日至11日登場，8月2日首先在松山文創園區以「文化策展」展開序幕，「品牌商展」則從8月5日起在南港展覽館接續登場。

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