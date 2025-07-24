快訊

邊境衝突升溫！泰國控柬埔寨襲擊加油站與醫院 關閉邊境檢查站

跟上妻子！傅崐萁告童子賢討道歉 再嗆有證據「辭立委」

俄失聯客機證實墜毀 尋獲機身殘骸「起火燃燒」機上乘客近50人

文博會助陣文化世博 a-WE揹「娃包」裝台灣IP

中央社／ 台北24日電

年輕族群近來掀起在透明包內裝娃娃的「娃包」流行，文化部今天釋出文博會商展參展IP，有10個IP助陣文化世博，讓文化世博吉祥物a-We在遊戲中揹上「娃包」，帶著台灣IP走向世界。

2025台灣文博會包含文化策展及品牌商展。其中，品牌商展區移師南港展覽館，將呼應文博會年度主題「水風景」推出「嗨！水域場」主題。品牌商展區策展人汪麗琴透過新聞稿表示，總計逾650家品牌與IP參展，相較去年，國際參展數成長2倍，加上逾60名國際買家來台，預計媒合洽商將超過360場。

凸顯台灣IP融入生活潛力，今年文博會異業合作多元，橫跨食衣住行，如IP新秀「BIBI波波」與飲料店合作包裝、參展廠商與星宇航空合作舊制服再製與永續設計、新秀IP「臺灣印事」及合作單位「腋毛人」打造飯店主題房，還有「其實他是鵝」、「閃亮亮樂園」等人氣IP登上澎湖輪等。

文博會更響應8月將在日本大阪登場的「WeTAIWAN台灣文化in大阪・關西世博」活動，集結10個新秀IP，為文化世博線上遊戲a-We TO GO設計獨家可愛配件。文化部今天釋出圖片，吉祥物a-We揹著透明包包，裏頭裝著不同原創IP角色，象徵將帶著屬於台灣的文創精神前進大阪世博。

文化部表示，台灣文博會全面開放使用文化幣，不論是16歲至22歲的每人1,200點、13歲至15歲的600點，都可以趁此機會買好買滿。

2025台灣文博會將於8月2日至11日登場，8月2日首先在松山文創園區以「文化策展」展開序幕，「品牌商展」則從8月5日起在南港展覽館接續登場。

品牌 世博 文化部

延伸閱讀

WeTAIWAN倒數計時 吉祥物a-We登上京阪電車、「蓬萊寶冠」媽祖香火加持

好讀周報／日本大阪世博展現新科技！超輕量太陽能背心 有電扇還能充行動電源

澎湖二崁響應大阪世博 立柱點燈讓世界看見台灣

恐影響2026亞運？大阪世博多國場館欠款 業者嘆「做夢都沒想到」

相關新聞

3颱共存！第9號颱風柯羅莎生成 最新路徑、對台影響出爐

中央氣象署下午14時54分發布指出，原位於關島西北西方海面的熱帶性低氣壓，於今(24)日14時發展為輕度颱風，編號第9號...

今恐3颱共存 氣象署：今晚起北部慎防短延時豪雨明全台大雨

目前在西北太平洋有3個熱帶系統，中央氣象署氣象預報中心技正林秉煜上午指出，包括昨天上午8時形成的第七號颱風范斯高及昨天晚...

2日3颱！颱風不叫竹節蟲 「竹節草」初見面氣象署解釋了

目前菲律賓和南海一帶都是低壓環境，是季風槽，俗稱颱風窩，昨天一日生成雙颱，昨天上午8時生成了今年第7號颱風范斯高後，今年第8號...

5-6月發票明開獎 3-4月期發票4張千萬大獎未兌領 是你嗎？

5-6月期的統一發票明天開獎，財政部賦稅署統計，3-4月期的統一發票還有8張大獎尚未兌領，其中1000萬元獎項有4張、2...

第3颱今天恐生成 賈新興：范斯高及竹節草颱風估明天減弱

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，台灣東南方菲...

草莓被點名！營養師示警「4蔬果打汁」：恐將農藥濃縮入口

不少人為了健康、營養，會自己打蔬果汁飲用，卻忽略此舉潛在風險。營養師薛曉晶日前發文破解「自榨蔬果汁」的3大迷思，指出「果汁不等於蔬果本身」，除了營養流失、糖份過高外，還可能把農藥濃縮在一杯內喝下肚，建

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。