豐原一烤鴨店疑食安中毒案...受害人數已超過40人 衛生局要求自主停業

豐原某烤鴨店本周一更換負責人重新開業不到三天，疑似爆發嚴重食安事件，台中市議員謝志忠目前已接受40多位消費者陳情，受害人表示食用烤鴨後，陸續出現上吐下瀉、噁心、發燒等症狀，全案目前已經移送台中地檢署偵辦，衛生局稽查後已要求業者自主停業。

率先吹哨的陳先生說，7月22日購買烤鴨當晚餐，隔天小孩就出現上吐下瀉的症狀，朋友的小孩也陸續出現相同症狀，察覺事情不對勁後，到google評論查看留言，也至「豐原好康聯盟社團」發問，發現不少人有身體不適的症狀。

他並說，之後致電到店家反應，還被業者懷疑是同業干擾，業者不願意正視問題，他非常不苟同業者推諉卸責的態度，讓他非常擔憂，害怕去年3月底發生的寶林茶室中毒事件重新上演，因而向市議員謝志忠陳情，期盼台中市政府盡速查明真相。

受害人張先生指出，自己是7月22購買烤鴨後，家中三人食用都出現不適症狀，其中女兒還持續出現低燒、腹痛等症狀，目前仍在部立豐原醫院住院吊點滴施打抗生素中；另一受害人魏小姐表示，她的兒子周一吃完後持續嘔吐，2天腹瀉41次，瘦4公斤，只好穿成人紙尿布去上學，希望政府要嚴格把關，不要再有其他消費者受害了。

謝志忠說，第一時間成立受害者群組後，人數從一早的35人陸續增加下午已超過40多人，並且還在增加中，服務處也已收到近20分的診斷證明書，相信受害者會越來越多，他痛批業者是無良慣犯，罔顧消費者的健康安全，呼籲受害者勇敢站出來，共同捍衛食安，絕不姑息惡劣店家。 豐原某烤鴨店疑似爆發嚴重食安事件，台中市議員謝志忠目前已接受40多位消費者陳情，受害人出面表示陸續出現上吐下瀉、噁心、發燒等症狀。記者黑中亮／攝影

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