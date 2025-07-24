長途飛行怎麼坐才安全？ 醫揭「經濟艙症候群」自保3要訣
職棒台鋼雄鷹洋將魔鷹（Telvin Nash）的妻子日前搭機來台，卻在航程中突感身體嚴重不適，抵台後緊急送醫仍宣告不治，雖死因尚未對外公布，不過此事件引發外界對「經濟艙症候群」的高度關注，心臟外科醫師楊智鈞提醒，長時間久坐與水分攝取不足，容易造成血栓，一旦血栓隨血流進入肺部，恐引發致命的肺栓塞。
楊智鈞在臉書PO影片指出，搭乘長途飛機時，乘客長時間久坐不動，腿部血流受阻，可能形成血栓，下飛機時一站起來，血栓便可能隨循環進入肺部，導致猝死，這正是俗稱的「經濟艙症候群」（Economy Class Syndrome）。
他進一步說明，經濟艙症候群主要與兩項因素有關：第一是久坐不動造成靜脈血流緩慢，使血栓容易在腿部生成；第二則是機上水分攝取不足，許多人偏好咖啡、可樂、啤酒等利尿性飲品，使血液濃稠度增加，也提高血栓風險。
針對預防方法，楊智鈞提出三項建議：
1.自備水壺並裝滿：登機前準備好裝滿水的水壺，確保航程中可隨時補充水分。
2.定時起身活動：建議每隔兩小時起身走動，或於座位上進行簡單腿部伸展，促進血液循環。
3.穿著彈性襪：搭乘長途航班時穿戴彈性壓力襪，可有效減少血栓形成的機率。
楊智鈞強調，經濟艙症候群並非僅出現在經濟艙旅客身上，只要長時間缺乏活動且水分不足，無論座位等級皆有風險，民眾應特別警覺並提前預防。
🌀最新颱風動態
▪️3颱共存！第9號颱風柯羅莎生成 最新路徑、對台影響出爐
▪️雙颱夾擊台灣能全身而退？氣象粉專這樣分析
▪️范斯高、竹節草雙颱夾殺！氣象專家評後續發展：台灣「富貴險中求」
▪️吳聖宇：雙颱將減弱合併 周六大罷免投票日雷陣雨轟西半部
▪️陸預測颱風「竹節草」傍晚轉向後將趨向台灣以東洋面
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言