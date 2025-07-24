長途飛行怎麼坐才安全？ 醫揭「經濟艙症候群」自保3要訣

職棒台鋼雄鷹洋將魔鷹（Telvin Nash）的妻子日前搭機來台，卻在航程中突感身體嚴重不適，抵台後緊急送醫仍宣告不治，雖死因尚未對外公布，不過此事件引發外界對「經濟艙症候群」的高度關注，心臟外科醫師楊智鈞提醒，長時間久坐與水分攝取不足，容易造成血栓，一旦血栓隨血流進入肺部，恐引發致命的肺栓塞。

楊智鈞在臉書PO影片指出，搭乘長途飛機時，乘客長時間久坐不動，腿部血流受阻，可能形成血栓，下飛機時一站起來，血栓便可能隨循環進入肺部，導致猝死，這正是俗稱的「經濟艙症候群」（Economy Class Syndrome）。

他進一步說明，經濟艙症候群主要與兩項因素有關：第一是久坐不動造成靜脈血流緩慢，使血栓容易在腿部生成；第二則是機上水分攝取不足，許多人偏好咖啡、可樂、啤酒等利尿性飲品，使血液濃稠度增加，也提高血栓風險。

針對預防方法，楊智鈞提出三項建議：

1.自備水壺並裝滿：登機前準備好裝滿水的水壺，確保航程中可隨時補充水分。 2.定時起身活動：建議每隔兩小時起身走動，或於座位上進行簡單腿部伸展，促進血液循環。 3.穿著彈性襪：搭乘長途航班時穿戴彈性壓力襪，可有效減少血栓形成的機率。

楊智鈞強調，經濟艙症候群並非僅出現在經濟艙旅客身上，只要長時間缺乏活動且水分不足，無論座位等級皆有風險，民眾應特別警覺並提前預防。

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