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器捐角膜「供不應求」前年僅682例捐贈 眼科醫：豬角膜可做修復材料

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
眼角膜已是捐贈條件最寬鬆的器官，但根據衛福部器官捐贈移植及病人自主推廣中心統計，我國2023年只有682例角膜捐贈，新增移植需求數量卻超過千人，供需嚴重失衡。示意圖。本報資料照片
眼角膜已是捐贈條件最寬鬆的器官，但根據衛福部器官捐贈移植及病人自主推廣中心統計，我國2023年只有682例角膜捐贈，新增移植需求數量卻超過千人，供需嚴重失衡。示意圖。本報資料照片

眼睛發生感染、意外，可能導致角膜損傷，或先天角膜缺陷等原因，需移植角膜重見光明，否則視力會急劇退化。我國雖有獨步全球的「台灣眼庫」，但捐贈角膜仍供不應求，有病人等待超過1年才成功移植。眼科醫師指出，眼角膜移植耗費人力物力，且等待時間長，現在已有角膜製作成的修復材料，可取代眼角膜移植應急。

眼角膜已是捐贈條件最寬鬆的器官，但根據衛福部器官捐贈移植及病人自主推廣中心統計，我國2023年只有682例角膜捐贈，新增移植需求數量卻超過千人，供需嚴重失衡。

高雄榮總眼科部部主任陳俊良說，角膜移植為團隊作業，從勸募、摘取、保存、移植都要由專業團隊執行，我國雖在2013年成立台灣眼庫，眼角膜取得更便利，且保存效率提升，國內角膜捐贈等待時間降低至92天，捐贈意願提升，且手術費用由健保全額給付，但因需求持續高漲，目前仍有缺口。

一位30多歲男性，因角膜潰瘍，視力快速惡化，亟需眼角膜移植，但配對流程冗長，等待8個月才完成移植，且視力恢復有限。陳俊良說，角膜移植必須排除捐贈者B、C肝等疾病，且也有發生排斥的機率，透過再生醫學，如膠原蛋白角膜基移植修復技術，可幫助患者修補受損組織，促進細胞再生，臨床觀察，可改善病人角膜混濁情況，幫助重建視力，減少移植風險，且免去等待時間。

因角膜移植等待時間長，且移植術後可能出現青光眼、感染、黃斑水腫、視網膜玻璃等併發症，國內眼科醫界朝向「修復而非替換」，已有業者開發一種以豬隻眼角膜為基礎，脫去細胞並且凍乾、滅菌後，作為眼角膜修復材料。

三軍總醫院眼科部主治醫師戴明正說，豬隻基因序列、膠原蛋白結構與人體類似，加上眼球大小相近，這項技術可取代角膜移植，且改善過去角膜保存時間有限的困境，可望改變過去病人必須長期等待眼角膜捐贈，手術容易因排斥效果失敗等困境，且這類修復材料品質穩定，取得容易，數量不缺乏，有望成為角膜治療常態。

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