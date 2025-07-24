電子病歷跨院所整合「3家醫學中心試辦」 2年後擴大全台醫療院所 

為解決各醫療機構電子病歷系統各自為政、難以整合的困境，衛福部積極推動電子病歷標準化，盼透過FHIR格式，實現病歷資料跨院互通。衛福部資訊處長李建璋表示，目前正在三家醫院試辦，明年將推廣到全國醫學中心，2027年則要應用在全國300多家醫療院所。

在病例FHIR轉換進程中，衛福部去年起推動「電子病歷FHIR資料標準化與跨院轉換試辦計畫」，徵求醫學中心試辦，原預計徵求3家，最終吸引11家踴躍申請，經兩輪評選後，由中山附醫、馬偕醫院與林口長庚醫院獲選，成為第一階段試辦單位，並將於2025年12月底正式啟動。

李建璋說，衛福部已與3家醫院密切合作，針對「資料轉換工具」的實際應用與系統整合召開多次會議，目前正處於「台灣核心資料庫」建設的關鍵階段，努力將院內繁雜的資料格式對應至FHIR標準，並優化為可供共享的結構化資料。

李建璋指出，電子病歷標準化共分三階段目標，今年完成3家醫學中心試辦計畫，明年擴大到全國23家醫學中心參與，2027年擴大到全台300多家醫療機構。

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