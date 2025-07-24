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自陸攜回竹笙未報驗！竟檢出重金屬鎘超標 業者挨罰3萬元

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署與地方政府衛生局，例行抽查市售食品重金屬含量，今年4至6月份，總計完成289件食品重金屬抽驗，揪出一批業者自行從中國大陸帶回的「竹笙」，共6包、每包20公克，含重金屬鎘超標。圖／食藥署提供
衛福部食藥署與地方政府衛生局，例行抽查市售食品重金屬含量，今年4至6月份，總計完成289件食品重金屬抽驗，揪出一批業者自行從中國大陸帶回的「竹笙」，共6包、每包20公克，含重金屬鎘超標。圖／食藥署提供

衛福部食藥署與地方政府衛生局，例行抽查市售食品重金屬含量，今年4至6月總計完成289件食品重金屬抽驗，檢驗發現，一批由業者自行從中國大陸帶回的「竹笙」，共6包、每包20公克，含重金屬鎘超標。食藥署北區管理中心主任鄭維智說，業者未依規定申請查驗，而是自行將產品攜回，被依食安開罰3萬元。

食藥署抽驗289件食品，分別為5件食米及其他穀類、81件蔬果植物類、66件水產品、11件禽畜產品、29件蛋品及其加工品、42件嬰幼兒食品、5件盛裝飲用水、5件罐頭食品、3件乳品、5件飲料類、4件食鹽、2件蜂蜜、2件堅果類、2件果凍及果醬、1件油籽類、1件食用冰塊及5件食用油脂。

鄭維智說，本次僅檢出2批違規，1件竹笙檢出重金屬鎘每公斤3毫克，超過法規標準每公斤2毫克，經地方衛生局要求限期改善後，後續沒有產品供重複抽驗，將加強管理，由於該批竹笙是業者自行從中國大陸攜回，未向食藥署查驗、申報食品相關資訊，被依違反食安法第30條，由地方政府開罰3萬元罰鍰。

另1批「南方本鮪中油清肉」被檢出重金屬「甲基汞」每公斤5毫克，超過檢驗標準每公斤2毫克。鄭維智表示，這批違規物品，被要求立即下架銷毀，經地方政府要求業者限期改正後，無產品可供重複抽驗，後續列為加強管理對象，未開罰。

鄭維智說，食物被檢出重金屬，依食安法第17條，違反業者販售食品違反相關衛生標準時，主管機關會先要求限期改正，屆期不改正者，可處3萬元以上，300萬元以下罰鍰，情節重大者，最重可命期歇業、停業一定時間、廢止公司、商業、工廠全部或部分登記事項，或食品業者登錄；未依規定向食藥署申請查驗就輸入食品，依食安法第47條，可處3萬元以上，300萬元以下罰鍰。

食安 開罰 超標 抽驗 食藥署 衛生局 衛福部

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