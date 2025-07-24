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菇類廢棄太空包再利用 變栽培介質、飼料添加劑

中央社／ 台北24日電

台灣菇類採收後的廢棄太空包每年約14萬公噸，農業部台中區農業改良場將使用後的太空包轉化為可利用的資源，製成新型栽培介質、飼料添加劑等，達到資源循環再利用。

農業部今天發布新聞稿，台灣菇類生產1年約使用2億包太空包，每年造成約14萬公噸的廢棄太空包，台中農改場運用微生物技術，成功將菇類剩餘物質轉化為可利用的資源，包括再製太空包原料，畜舍除臭墊料、新型栽培介質、堆肥調整材及飼料添加劑等。

農業部表示，將廢棄太空包再利用，不僅提升菇類剩餘物質的經濟與農業應用價值，更在友善耕作與資源永續循環層面，達到節能減碳的多重目標。

台中農改場指出，菇類採收後的菇包木屑與下腳料等剩餘物質富含有機碳、氮、磷、鉀、鈣及微量礦物質等，如能有效循環再利用，可大幅提升其附加價值，也能減輕環境負擔。

台中農改場研發並推出「菇類副產物加值再利用技術套組」，將菇類採收後的太空包多元利用，套組包含3種技術。

一是「菇包介質土壤資材開發與應用」，菇類與畜牧業剩餘物質處理過程中，適時添加木黴菌發酵接種劑，開發出新型介質、生物性堆肥與土壤改良資材。經田間實際測試已可克服暖冬、低溫、豪雨與乾旱等極端氣候對作物生產的影響。

其次是「禽畜類飼養場域除臭墊料與處理劑之開發」，台中農改場運用菇包木屑與耐酸性益生菌混合處理，開發出畜牧飼養用的除臭墊料與處理劑，證實雞舍除臭抑菌墊料產品可讓肉雞隻養殖場域減少80%至95%的臭味產生，縮短粗糠木屑雞糞乾燥時間，並可縮短禽畜糞堆肥產品堆積發酵時間，從原先需時3個月縮減至1.5至2個月。

還有一項是「菇類剩餘物質飼料添加劑開發與應用」，台中農改場運用菇類採收時修剪剩下的下腳料與耐酸性益生菌混合，開發出畜牧飼養用的飼料添加劑，可補充維生素與礦物質，雞隻餵養飼驗可替代飼料用量20%，可降低業者飼養成本。

台中農改場表示，目前3項技術已授權8家業者生產，每年產值可達新台幣3000萬元以上，另配合相關技術，每年可妥善處理加值化菇類剩餘物質及多項農業剩餘物質達2萬公噸以上，有效促進農業資源循環利用及產業永續發展。

太空 飼料 農改場

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