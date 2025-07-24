一天不用走到一萬步！研究曝這步數CP值最高 死亡率降低47％

「日行萬步」一直被視為促進健康的黃金準則，但最新研究指出，7000步或許才是更實用且高效的「神奇數字」，相較於每天僅走2000步的人，日行7000步者的全因死亡率與心血管疾病死亡率可降低47％，同時也能顯著降低失智症與癌症風險，堪稱性價比最高的健康步數目標。

根據衛教粉專「生醫不科科：研究×生活」資訊指出，所謂「每天走一萬步最健康」的說法，其實可追溯到1960年代，是當時日本為了推銷計步器而提出的口號，並無科學實證，然而後續多項研究已證實，規律走路確實有助控制體重、改善心血管健康與心理狀態。

2025年7月《刺胳針公共衛生》（The Lancet Public Health）期刊發表一項整合57篇研究的大型分析，再次驗證了日常步數與健康之間的關聯，結果發現，每日7000步可對以下8項健康風險產生顯著改善：

全因死亡率降低47％ 心血管疾病發病率降低25％ 心血管疾病死亡率降低47％ 失智症風險降低38％ 憂鬱症狀風險降低22％ 跌倒風險降低28％ 第二型糖尿病風險降低14％ 癌症死亡率降低37％

研究團隊表示，對於大多數健康風險而言，7000步是達到臨床顯著效益的門檻；雖然步數越多好處越多，但在超過7000步之後，健康益處的增幅會趨緩，這意味著，7000步可能是最容易堅持、回報最高的日常運動目標。

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