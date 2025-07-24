鳳梨抗發炎＋促消化 專家曝「咬舌頭」原因：可泡完鹽水再吃
炎炎夏日，是大啖鳳梨的好時機，營養師老辜指出，鳳梨不僅富含維生素C、鐵、鉀、多酚類及鳳梨酵素，近年研究更顯示，其成分可能有助降低癌症、關節炎、氣喘與心血管疾病風險，並具備抗發炎與促進消化的效果。
老辜在臉書分享，根據2023年一篇文獻回顧，鳳梨中含有多種營養素與活性化合物，包括維生素C、鐵、鉀、類黃酮、類胡蘿蔔素、單寧、生物鹼及多酚等，其中最受矚目的鳳梨酵素（Bromelain），不僅能幫助分解蛋白質、提升腸胃消化力，還可能促進新陳代謝。
他指出，鳳梨各部位對健康皆具正向影響，科學研究認為有助減緩包括癌症、細菌感染、新冠病毒感染、發炎、關節炎、氣喘、心血管疾病等問題，甚至已有生技公司將鳳梨酵素應用於燒燙傷清創產品的研發。
老辜也補充，依據營養學標準，一份去皮切塊鳳梨約110克，約為一碗飯八分滿，含有60大卡熱量與15克醣類，對於夏季常感食慾不振的民眾來說，適量食用酸甜可口的鳳梨，不僅開胃，還能幫助消化。
此外，譚敦慈也在《挖健康》節目中表示，有民眾擔心洗過的鳳梨會「咬舌頭」，這是因為其中的酵素作用，若口腔較敏感者，建議在食用前先泡鹽水，有助減緩刺激感。
🌀最新颱風動態
▪️3颱共存！第9號颱風柯羅莎生成 最新路徑、對台影響出爐
▪️雙颱夾擊台灣能全身而退？氣象粉專這樣分析
▪️范斯高、竹節草雙颱夾殺！氣象專家評後續發展：台灣「富貴險中求」
▪️吳聖宇：雙颱將減弱合併 周六大罷免投票日雷陣雨轟西半部
▪️陸預測颱風「竹節草」傍晚轉向後將趨向台灣以東洋面
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言