鳳梨抗發炎＋促消化 專家曝「咬舌頭」原因：可泡完鹽水再吃

炎炎夏日，是大啖鳳梨的好時機，營養師老辜指出，鳳梨不僅富含維生素C、鐵、鉀、多酚類及鳳梨酵素，近年研究更顯示，其成分可能有助降低癌症、關節炎、氣喘與心血管疾病風險，並具備抗發炎與促進消化的效果。

老辜在臉書分享，根據2023年一篇文獻回顧，鳳梨中含有多種營養素與活性化合物，包括維生素C、鐵、鉀、類黃酮、類胡蘿蔔素、單寧、生物鹼及多酚等，其中最受矚目的鳳梨酵素（Bromelain），不僅能幫助分解蛋白質、提升腸胃消化力，還可能促進新陳代謝。

他指出，鳳梨各部位對健康皆具正向影響，科學研究認為有助減緩包括癌症、細菌感染、新冠病毒感染、發炎、關節炎、氣喘、心血管疾病等問題，甚至已有生技公司將鳳梨酵素應用於燒燙傷清創產品的研發。

老辜也補充，依據營養學標準，一份去皮切塊鳳梨約110克，約為一碗飯八分滿，含有60大卡熱量與15克醣類，對於夏季常感食慾不振的民眾來說，適量食用酸甜可口的鳳梨，不僅開胃，還能幫助消化。

此外，譚敦慈也在《挖健康》節目中表示，有民眾擔心洗過的鳳梨會「咬舌頭」，這是因為其中的酵素作用，若口腔較敏感者，建議在食用前先泡鹽水，有助減緩刺激感。

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