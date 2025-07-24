颱風趕進度！2日3颱 7月已有7颱生成
7月颱風趕進度，今年首颱蝴蝶6月11日上午8時生成，雖未創最晚首颱紀錄。不過，蝴蝶是自2016年7月3日才生成的首颱尼伯特之後，最晚生成的首颱。但這兩天生成3颱，光7月就有7個颱風，今年至今已有9個颱風。
目前菲律賓和南海一帶都是低壓環境，是季風槽，俗稱颱風窩，昨天（23日）一日生成雙颱，昨天上午8時生成了今年第7號颱風范斯高後，今年第8號颱風也在昨天晚上8點生成，名字叫做竹節草，今天第9號颱風柯羅莎下午2時也生成，2日生成3颱。
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在23日臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，7月前颱風生成數只有兩個，包括6月的蝴蝶及聖帕。
但颱風7月趕進度，賈新興說，目前更是加快腳步，截至7月23早上10點，1月至7月有7個颱風生成，比長期平均8.3略少，從預報上未來三天左右，至少還有兩個颱風生成的機率，這樣7月至少就有7個颱風生成，1月至7月累積就有9個颱風生成。
7月生成颱風包括木恩、丹娜絲、百合、薇帕、范斯高、竹節草及柯羅莎。
歷史上1月至7月最多有幾個颱風生成呢?賈新興指出，冠軍是1971年19個颱風，其次是1965年16個颱風。歷史上 1月至7月最少有多少呢?1998年只有1個颱風生成，其次是1975年和2020年2個颱風生成。
至於3颱共存，賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」指出，同一時間3個颱風生成，過去就常常發生。
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