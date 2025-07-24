中提琴家黃心芸返台演出 邀樂迷把心打開聽故事

茱莉亞音樂院教授、中提琴家黃心芸，明天在台北國家兩廳院演奏廳、26日在高雄衛武營表演廳演出。全場80分鐘無中場休息，邀樂迷把心打開來聆聽，「帶著自己感受的故事回家。」

在「為大地而歌－黃心芸2025中提琴獨奏之夜」音樂會中，黃心芸大膽安排半場以上嶄新曲目，最後以她親自改編的巴赫「無伴奏大提琴第五號組曲」作結。黃心芸說：「來聽這樣的音樂會，一定很陌生；但就像一家新餐廳開張，總會想嘗試看看。這份對陌生的好奇，就是人與人之間交流的開端。」

這場音樂會曲目從紐曼（Andrew Norman）的薩賓娜（Sabina）開始，李蓋悌（György Ligeti）的霍拉舞曲（Hora Lungă）、亨德密特（Paul Hindemith）選自「中提琴奏鳴曲」到台灣旅美作曲家陳士惠的「別離之歌」等，都是中提琴當代上乘之作。黃心芸說，這些曲目讓中提琴得以驕傲地存在，「而不是誰的附庸」。

黃心芸指出，巴赫在完成無伴奏大提琴組曲後約10年，又以魯特琴為主創作另一套無伴奏組曲。「魯特琴有14到26根弦，巴赫在創作時加入3到4個聲部，我認為這正是中提琴能發揮的地方。我在改編時加入雙音，讓音樂更具深度。我相信這首作品足以展現中提琴的獨特性，有些表現是其他樂器無法達成。」

14歲出國習樂，今年是黃心芸出國第40年，對她而言，別具意義。「當年出國念書是一件既奢侈又榮幸的事，但如今我覺得自己一直在尋找過去的自己，想要重新連結那個當初離開的心芸。我錯過了認識台灣的機會，現在我希望以中提琴為橋梁，找回我錯失的台灣—這是我人生的功課。」

黃心芸認為，自己的尋根指的不光是國籍或是文化，是東方還是西方，而是音樂。黃心芸今天接受中央社專訪時表示，受到父親黃孝石的影響，「他沒有覺得西方音樂就是唯一追求，總會提醒我要回頭看看自己的文化，這也成了我回家的理由之一」。

黃心芸表示，台灣這幾年改變很大，她在美國演奏與教學，也是不斷在學習之中，希望藉由中提琴與藝術的角度切入，與當代的音樂家與年輕人對話。

悠遊於國際演奏與教學，黃心芸認為，心打開的人，會有更多生活上的驚喜，「現在連點餐都可以一週前先訂好餐點，或者是喜歡吃水餃就點水餃，會吃飽但沒有驚喜，生活上大家彈性也越來越少。」黃心芸表示，希望樂迷來音樂會聆聽，「交流就會開始」。

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