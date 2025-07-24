假日急症中心解大醫院急診壅塞？急診醫學會：住院床位不足仍需解決

受到流感疫情、護理人力短缺等因素影響，年初各大醫院急診壅塞狀況達到前所未有程度，衛福部與急診醫學會陸續研商推出改善計畫，昨日最今規畫將在急診壅塞醫院附近設置「假日急症中心」。急診醫學會理事長許建清表示，此做法參考歐美制度，在流感等疫情爆發時有助於緩解「前端」人潮，讓醫院急診專心處理中與重症患者。

今年農曆年後，急診醫學會罕見發聲示警急診壅塞慘況，擔憂沒有正視問題，後續引發大規模離職潮。衛福部健保署先前推出急重症支付標準改善、急診護理人員加薪、門診靜脈抗生素注射等措施，昨日在健保會中再度提案「假日急症中心」（UCC）試辦計畫，預計10月上路。

許建清說，健保署仿效歐美「Urgent Care Center（UCC）」模式，在醫院急診區域旁邊設置假日急診中心，採用類似聯合門診的形式，當有非預約的輕症患者到院時，可以協助處理，縮短等候時間。人力則是由其他科別醫師，甚至其他醫院及診所共同支援。

然而，許建清說，目前國內急診壅塞的主因是「後端」住院床位不足，患者需等候兩至三天才能入院，導致急診室無法順利讓病人上轉。

不過，假日急症中心無法解決住院床位短缺，但在流感季或未來可能的疫情爆發期間，仍可有效緩解前端壅塞，讓急診部門專注中重症救治。許建清說，接下來國定假日變多，診所休息天數也增加，導致民眾容易往急診跑，假日急症中心就可以成為替代場域，對整體醫療資源利用是好事。

至於「假日急症中心」設立地點，許建清說，將以六都醫學中心及重度級急救責任醫院等急診壅塞較為嚴重處為主，並視場地可行性於院外鄰近區域或院內空間進行評估。另，近期急診壅塞狀況緩解不少，先前推出的改善措施可能有收到成效，會持續觀察。

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