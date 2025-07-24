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2日3颱！颱風不叫竹節蟲 「竹節草」初見面氣象署解釋了

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今年第8號颱風「竹節草」，是越南的植物。擷取自臉書粉專「報天氣-中央氣象署」。
今年第8號颱風「竹節草」，是越南的植物。擷取自臉書粉專「報天氣-中央氣象署」。

目前菲律賓和南海一帶都是低壓環境，是季風槽，俗稱颱風窩，昨天一日生成雙颱，昨天上午8時生成了今年第7號颱風范斯高後，今年第8號颱風也在昨天晚上8點生成，名字叫做「竹節草」，今天上午第9號颱風柯羅莎生成，2日3颱。中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」指出，「竹節草」這個颱風名字是第一次跟大家見面，取代之前的「利奇馬」颱風。

不少人將此颱風叫成竹節蟲，「報天氣-中央氣象署」指出，其實是「竹節草」，這是越南命名，是植物的名字。這個颱風名字，是第一次跟大家見面。

「報天氣-中央氣象署」指出，西北太平洋颱風的名字，是由鄰近的14個國家或地區所提供，組成一張140個名字的清單總表，然後依序輪流使用。但當有颱風造成巨大傷亡或損失時，則會被「除名」，再由新的名稱遞補。而「竹節草」颱風是2021年新遞補的名稱，取代了2019年造成嚴重影響而被除名的「利奇馬」颱風。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮14日在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今年第5號颱風「百合」 (NARI舊譯名為惡名昭彰的「納莉」)，納莉2001年9月重創台灣。

颱風 名字 氣象署

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