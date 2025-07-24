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陶土裡的情緒風景 陶博館宋丹楊展3D重塑心靈島嶼

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
宋丹楊用陶土創作出情緒的形狀，讓每一位觀眾都能在欣賞作品時找到心裡的映照。記者李定宇／攝影
宋丹楊用陶土創作出情緒的形狀，讓每一位觀眾都能在欣賞作品時找到心裡的映照。記者李定宇／攝影

多變的日常情緒或是不知道怎麼說出口的壓力，藝術家宋丹楊則是捏進陶土裡，變成一座座心靈小島，宋丹楊陶藝展即日起至8月17日於陶博館B1陶藝長廊登場，23組件作品融合手工捏塑、陶瓷3D列印與拉坯技法，從細膩的線條、如珊瑚蔓生的肌理，到蘊藏情緒溫度的色彩，每件作品皆是情感與科技交織的容器。

陶博館長張啟文表示，陶博館不僅是陶藝創作的支持者，更是當代文化表達與探索的重要場域。透過申請展徵件機制，鼓勵藝術家將陶藝作為語言，呈現當代社會、文化與自然的對話。宋丹楊為2023年的申請展入選者，以截然不同的陶藝創作來探索內在的情感、語言和溝通，形象化這些無形的感覺，作品表現豐富。

陶藝家宋丹楊為美國羅德島設計學院陶瓷藝術系的藝術學碩士，並擔任紐約視覺藝術學院雕塑系講師，她以陶瓷為媒介，探索身心平衡與療癒的可能。她認為陶瓷燒成前的柔軟特性，如同人在壓力下的脆弱與可塑，創作過程即是一種自我療癒。

作品中常見珊瑚狀結構，象徵身體對壓力的潛在反應，如結節等警訊，希望藉由作品提醒觀者關注內在情緒，學習釋放與和解，避免壓力累積成病，找回與自我和平共處的力量。日記系列透過形體與色彩記錄特定日期的情緒與日常觀察。作品名稱對應創作當日，靈感取自當天的風景或感受，橘紅的釉色就如生活在紐約夏末秋初絢麗的夕陽色彩。

宋丹楊表示，相較於文字日記的直接，陶藝日記更為隱晦，保留記憶的曖昧性與私密性，每件作品皆為雙手可捧的大小，象徵日記作為個人情感的容器，親密而內斂。宋丹楊用陶土捏出情緒的形狀，讓每一位觀眾都能找到心裡的映照，歡迎民眾把握展期前來欣賞。

日記系列，透過形體與色彩記錄特定日期的情緒與日常觀察。記者李定宇／攝影
日記系列，透過形體與色彩記錄特定日期的情緒與日常觀察。記者李定宇／攝影
悲喜不相通以冰山意象呈現個體情緒的孤島狀態，淺藍與白釉交織出細膩的心緒層次。記者李定宇／攝影
悲喜不相通以冰山意象呈現個體情緒的孤島狀態，淺藍與白釉交織出細膩的心緒層次。記者李定宇／攝影

陶藝 情緒 壓力

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