新北紀錄片獎15週年影展《島嶼視線》 7/25起熱烈開映 席次有限 免費索票中 精選紀錄片不容錯過

由新北市政府新聞局主辦的「新北市紀錄片獎15週年系列活動–《島嶼視線》影展」，7月25日起於四大場館盛大展開，精選29部國內外紀實佳作，其中包含24部歷屆優選作品，題材涵蓋性別、文化、自然環境等多元面向，展現新北紀錄片15年來的豐碩成果。影展免費索票熱烈進行中，新北新聞局提醒觀眾：席次有限，錯過真的會後悔！

本屆影展以「從島嶼出發，凝視世界」為策展主軸，規劃「邊界與認同」、「自然與未來」、「夢想與實踐」、「文化與連結」四大單元，從族群記憶到生態行動，呈現紀錄片的多元價值。

歷屆新北優選影片陣容堅強、題材豐富。如《游移之身》描繪跨性別者Erika從性別重置手術到旅居日本的過程，展現性別流動中的韌性與挑戰；《魚路》講述返鄉青年荺紾克服性別偏見、重啟草蝦養殖產業的艱辛旅程；《25公斤》記錄揹工兄弟翻越高山、傳承族群工作精神的動人故事；《苦伶的臉譜》聚焦三代歌仔戲演員，展現文化傳承與女性堅韌。《傻子的夢想》則帶領觀眾走入三峽藝術家賴唐鴉的無牆美術館理想。

另有《蹦火》以瀕危漁法訴說父子之間的傳承與抉擇，《德日尚》藉魯凱傳統石板屋刻劃家與文化的深層關係，《我心有著山椒魚》陪伴動物學家翻山越嶺探索台灣原生物種的足跡，透過細膩影像呈現土地與人之間的深刻連結。

國際紀錄片亦為亮點，《閉嘴！彈琴》展現鋼琴鬼才岡薩雷斯的瘋狂魅力，《大便救地球》以幽默視角探索環境議題，《與夢前行 宮﨑駿 : 蒼鷺與少年創作全紀錄》長期貼身記錄動畫大師創作歷程，備受矚目。

新北市紀錄片獎自2011年創立至今已扶植超過140部作品，持續支持創作者以影像述說土地與社會。影展不只是影像放映，更是一次文化行動與觀眾對話。

影展自7月25日至8月10日每週五六日於板橋秀泰、府中15紀錄片放映院、國家電影及視聽文化中心、美麗新宏匯影城等地進行不同場次放映，部分熱門場次已額滿，歡迎即刻上網免費索票。

立即報名：https://reurl.cc/rYlg6Z

更多新北市紀錄片系列活動訊息，請上新北市紀錄片系列活動主題網站（https://www.doc.ntpc.gov.tw），或臉書搜尋「感動，無所不在！」。

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