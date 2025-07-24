快訊

1億8千萬搞定！沈慶京辦保停押 準備戴電子腳環重獲自由

泰柬交火跑第一？傳柬埔寨前總理洪森離開金邊 搭專機飛往大陸

新北紀錄片獎15週年影展《島嶼視線》 7/25起熱烈開映 席次有限 免費索票中 精選紀錄片不容錯過

文／ 新北市政府新聞局

由新北市政府新聞局主辦的「新北市紀錄片獎15週年系列活動–《島嶼視線》影展」，7月25日起於四大場館盛大展開，精選29部國內外紀實佳作，其中包含24部歷屆優選作品，題材涵蓋性別、文化、自然環境等多元面向，展現新北紀錄片15年來的豐碩成果。影展免費索票熱烈進行中，新北新聞局提醒觀眾：席次有限，錯過真的會後悔！

本屆影展以「從島嶼出發，凝視世界」為策展主軸，規劃「邊界與認同」、「自然與未來」、「夢想與實踐」、「文化與連結」四大單元，從族群記憶到生態行動，呈現紀錄片的多元價值。

歷屆新北優選影片陣容堅強、題材豐富。如《游移之身》描繪跨性別者Erika從性別重置手術到旅居日本的過程，展現性別流動中的韌性與挑戰；《魚路》講述返鄉青年荺紾克服性別偏見、重啟草蝦養殖產業的艱辛旅程；《25公斤》記錄揹工兄弟翻越高山、傳承族群工作精神的動人故事；《苦伶的臉譜》聚焦三代歌仔戲演員，展現文化傳承與女性堅韌。《傻子的夢想》則帶領觀眾走入三峽藝術家賴唐鴉的無牆美術館理想。

另有《蹦火》以瀕危漁法訴說父子之間的傳承與抉擇，《德日尚》藉魯凱傳統石板屋刻劃家與文化的深層關係，《我心有著山椒魚》陪伴動物學家翻山越嶺探索台灣原生物種的足跡，透過細膩影像呈現土地與人之間的深刻連結。

國際紀錄片亦為亮點，《閉嘴！彈琴》展現鋼琴鬼才岡薩雷斯的瘋狂魅力，《大便救地球》以幽默視角探索環境議題，《與夢前行 宮﨑駿 : 蒼鷺與少年創作全紀錄》長期貼身記錄動畫大師創作歷程，備受矚目。

新北市紀錄片獎自2011年創立至今已扶植超過140部作品，持續支持創作者以影像述說土地與社會。影展不只是影像放映，更是一次文化行動與觀眾對話。

影展自7月25日至8月10日每週五六日於板橋秀泰、府中15紀錄片放映院、國家電影及視聽文化中心、美麗新宏匯影城等地進行不同場次放映，部分熱門場次已額滿，歡迎即刻上網免費索票。

立即報名：https://reurl.cc/rYlg6Z

更多新北市紀錄片系列活動訊息，請上新北市紀錄片系列活動主題網站（https://www.doc.ntpc.gov.tw），或臉書搜尋「感動，無所不在！」。

相關新聞

4縣市大雨特報！范斯高外圍環流影響 一路下到晚上「注意雷擊、強陣風」

中央氣象署今下午4時15分針對4縣市發布大雨特報，影響時間持續到晚上，影響範圍包含台北市、新北市、高雄市、屏東縣、恆春半...

高鐵左營站發生道岔訊號異常 部分列車延誤

高鐵左營站今日下午15時20分發生道岔訊號異常，影響台中至左營間列車運行，目前異常狀況已於稍早排除，但仍有部分列車延誤。

福八首顆衛星完成全功能測試 8月底起運

台灣首個自製光學遙測衛星星系—福衛八號的第一顆衛星（FS-8A）經歷一連串火箭與太空環境驗測，今（24）日全功能測試完成...

大罷免投票日將登場！首波返鄉潮明湧現 台鐵午後北花座位7成滿

大罷免投票日7月26日登場，預期明天將出現首波返鄉人潮，台鐵估算，明全線座位利用率約44.54％，其中下午北部往花東達7...

大罷免投票日要帶傘！范斯高近台 氣象署示警：這地周六雨勢大

位於關島西北西方海面的熱帶性低氣壓，今下午2時發展為輕度颱風，成為第9號颱風柯羅莎，中央氣象署表示，羅莎未來向北移動，距...

夏季兩種抽筋典型發生模式 中醫師提出因應辦法免吃藥

彰化縣53歲林姓婦女最近半夜小腿常抽筋痛到醒，65歲陳姓男子下午種菜種花常抽筋；中醫師指出，這兩種抽筋是夏季常見的抽筋模...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。