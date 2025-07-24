颱風最怕家電壞光光！達人提醒「這4類電器」插頭記得拔

邁入颱風旺季，除了備妥防災物資、清理陽台排水孔，家中用電安全也不能忽視。家電達人486先生提醒，颱風來臨前應盡快檢查哪些電器沒關、插頭沒拔。許多民眾習慣電器待機不關，不僅長期耗電，更可能在斷電、跳電時引發設備損壞風險。

486先生指出，像電視、音響、咖啡機、電鍋等家電，只要插著插頭，即使沒在使用也會持續耗電，甚至成為突波來襲時的受災戶。「很多人颱風天才發現家電壞了，可能就是跳電當下電流回流造成電子零件損壞，特別是沒裝突波保護器的家庭。」建議颱風來臨前先盤點家中不用的插電設備，能拔插頭的就拔，降低意外風險與漏電浪費。

但也並非所有家電都適合拔插頭，像是冰箱、冷凍櫃、Wi-Fi路由器等就不建議。冰箱和冷凍櫃需24小時運作維持低溫，而Wi-Fi路由器耗電量其實很低，拔除會中斷上網功能和影響智慧家庭設備，因此不建議頻繁拔除。

486先生建議家中可使用具備定時或遠端控制功能的智慧插座，不僅可在颱風來臨前一鍵關閉選定電器，平時也能幫助掌握用電習慣，達到節能又安全的效果。

現代居家安全意識提升，不僅要聰明挑選節能家電，更要懂得「斷開不該持續待命的電器」，讓家庭安全、省電與智慧生活一次到位。 颱風來臨前，建議盤點家中不用的家電設備，將插頭拔起。圖／486團購提供

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