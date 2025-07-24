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餐餐吃魚竟砷中毒、腎損傷？ 6旬海釣老饕驚呆：均衡飲食卡好

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師鍾牧圻（左）說明，透過尿液檢測發現李男（右）砷濃度超標。圖／台中榮總提供
醫師鍾牧圻（左）說明，透過尿液檢測發現李男（右）砷濃度超標。圖／台中榮總提供

64歲李姓海釣族幾乎餐餐都以自釣的深海魚為主食，健檢驚見腎功能只剩一半，為中度腎損傷。由於其母洗腎，他轉診至台中榮總檢查，發現是「砷過量暴露」所致，嚇得他服用2個月解毒劑，搭配調整飲食，降低魚的攝取量，均衡飲食並多喝水，尿砷值降至正常，腎功能也恢復正常。

台中榮總腎臟科醫師鍾牧圻說明，砷主要的汙染來源是水，例如海釣魚因食物鏈的關係，特別是海裡大魚更有可能累積砷暴露，因此提醒民眾，深海魚等海鮮也是要均衡攝取，不要單吃某一類海魚、海鮮，可攝取蔬菜、水果等抗氧化高植物，幫助人體有自然解毒作用。

台中榮總腎臟科主任游棟閔說，李男健檢發現肌酸酐清除率僅46 mL／min，相當於中度慢性腎病，卻沒有高血壓或糖尿病等常見腎病風險因子。尿液檢測發現，砷濃度高達586.9 μg／L（正常應小於100 μg／L），確認為體內砷暴露過量。

李男經使用解毒劑 Acetin（愛克痰）與飲食調整，兩個月後尿砷濃度降至正常，腎功能也恢復至85.9 mL／min。

鍾牧圻說，李男健檢前無噁心、嘔吐、黃疸或疲倦等明顯中毒症狀，這也說明砷的危險在於「無聲傷腎」，當有症狀出現時，往往已相當嚴重。

根據鍾牧圻團隊2022年發表於國際期刊Environmental Health的研究，針對中台灣1600人健檢，結果發現約每5名腎功能異常患者，就有1人與砷中毒有關；長期暴露於砷、鉛、鎘等多重金屬，腎功能受損的風險比一般人高出約1.67倍；若合併葉酸缺乏或高尿酸血症，風險甚至提升至2.83至4.16倍。

鍾牧圻提醒，環境重金屬暴露主要來自食物、飲水和工作環境，民眾常忽略的來源如不明來源的草藥、未經合法檢驗的保健食品、礦物質補充品，或受汙染的大型深海動物，以及農藥、化工廠等等都潛藏環境重金屬風險。

李男（右二）砷濃度超標，經飲食衛教並服用解毒劑治療後，尿砷值降至正常，腎功能接近正常。圖／台中榮總提供
李男（右二）砷濃度超標，經飲食衛教並服用解毒劑治療後，尿砷值降至正常，腎功能接近正常。圖／台中榮總提供

風險 腎功能 台中榮總

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