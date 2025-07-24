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衛福部擬設假日急症中心解壅塞 醫界：場所設施、分流誘因需留意

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部健保署提出設置假日急症中心，在醫學中心周邊或各地區醫師公會，由非急診專科醫師，為輕症民眾看診。示意圖。 圖／聯合報系資料照片
衛福部健保署提出設置假日急症中心，在醫學中心周邊或各地區醫師公會，由非急診專科醫師，為輕症民眾看診。示意圖。 圖／聯合報系資料照片

急診壅塞問題疫情後浮上檯面，背後主因是一般病床因醫護缺工無法開床，以及民眾就醫習慣在門診、診所未開時，「把急診當門診」。衛福部健保署提出設置假日急症中心，在醫學中心周邊或各地區醫師公會，由非急診專科醫師，為輕症民眾看診。醫界樂見此制度設計，但建議提供價差誘因，對民眾才有吸引力，否則民眾還是會跑到醫學中心看診，且場所設計也必須補強。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，多數診所沒有完整檢驗檢查設備，如X光等機具，難以承擔及時診療責任，且人力來源也是一大問題，若要求醫學中心醫師支援，反而會導致醫師原所屬醫院排班壓力，近期醫護人力已很吃緊，建議由基層醫師輪值，同時，應制定清楚責任區分，明確規範假日急症中心服務內容、轉診標準與重症識別責任，避免產生醫療糾紛爭議。

不少民眾認為醫學中心醫療品質較佳，即使有轉診機制也不願下轉，洪子仁表示，為鼓勵輕症病人就近看診，建議政府在財務與使用體驗上，設計明確誘因，目前輕症民眾至醫學中心就醫，掛號費及部分負擔合計約1千元，如果能讓到假日急症中心就醫民眾，只需負擔一半費用，價差將可引導民眾主動分流。另，建議透過場域區隔，讓輕症病人免於和重症病人共處，提升就醫體驗。

健保署將與急診醫學會研商，選出急診壅塞較嚴重的醫院，在車程10分鐘距離內，設置假日急症中心，選址除基層院所外，也將參考日本作法，研議在地方醫師公會辦公室設立假日看診區域，安排非急診專科醫師看診。

台大醫院醫務秘書陳彥元說，多數醫學中心都有急診壅塞現象，台大醫院若無意外，應在規畫名單內，區域醫院以下層級，曾沒有壅塞情況；基層醫療院所假日輪休是現況，輕症民眾若都到大醫院就醫，不僅感染風險增加，對民眾危險，也會耽誤醫院處理急重症量能，此政策可避免醫療院所醫療量能遭癱瘓。

陳彥元也是台北市醫師公會執行長，他指出，衛福部掌握急診壅塞相關數據，可據以找出有需求區域，設置假日急症中心，不過，公會本身不是醫療院所，要在公會辦公室為民眾看診，可能必須調整醫療院所設置標準，或在公會設置符合規定的設施，難度相對高，需要進一步研議，且以台北市醫師公會為例，辦公室位在6樓，與多數診所設在1樓相比，對民眾而言就醫較為不便。

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