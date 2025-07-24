幸運兒在哪？統一發票4個千萬大獎尚未兌領
財政部表示，今年3月至4月期統一發票截至目前為止，1,000萬特別獎仍有四張尚未兌領、200萬元特獎有二張、就連雲端發票專屬獎也還有有二張沒有兌領。財政部提醒這些中大獎的幸運兒儘速去領獎。
今年3月至4月期統一發票中獎號碼已於今年5月25日開獎，1,000萬元特別獎中獎號碼為「64557267」，特獎獎金200萬元中獎號碼為「64808075」。
1,000萬特別獎仍有四張尚未兌領，分別為蘋果（Apple）App Store的260元訂閱費、位於新北市三芝區三民街的OK mart便利商店開出的300元菸品發票、位於台中市南區三民西路的摩斯漢堡270元食品發票、位於高雄市大社區金龍路的萊爾富39元飲品發票。
200萬元特獎也有二張尚未兌領，分別為位在桃園市觀音區大觀路二段的萊爾富購買45元飲品發票、桃園市中壢區中正路7-ELEVEN的75元飲品發票。
另外，今年3月至4月期雲端發票專屬獎也有二張沒有兌領，包括Google Play的訂閱費399元發票、位於台南市仁德區中山路的丹丹漢堡158元食品發票。
賦稅署提醒民眾，今年3月至4月期中獎發票兌領獎期間為今年6月6日至今年9月5日，請大家記得在檢查身邊的發票，中獎者應於領獎期限9月5日以前領獎。
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