5-6月發票明開獎 3-4月期發票4張千萬大獎未兌領 是你嗎？

5-6月期的統一發票明天開獎，財政部賦稅署統計，3-4月期的統一發票還有8張大獎尚未兌領，其中1000萬元獎項有4張、200萬元獎項2張、100萬元獎項有2張，提醒民眾要在9月5日前兌獎。

財政部賦稅署指出，3-4月期的特別獎獎號為64557267、特獎獎號64808075，頭獎獎號為04322277、07903676、98883497。

根據賦稅署公布的中獎清冊，未兌領的1000萬元獎項分別是支付Apple Store的訂閱費260元、新北市三芝區三民街 27巷2、4號的OK mart，購買菸品300元、臺中市南區三民西路 212號、214號的摩斯漢堡，花費270元、高雄市大社區金龍路 120號的萊爾富，購買飲品花費39元。

未兌領的200萬元獎項方面，分別是桃園市觀音區大觀路 2段313號的萊爾富，購買飲品花費45元、桃園市中壢區中正路 1262號的7-ELEVEN，花75元購買飲品。

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