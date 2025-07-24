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3颱共存！第9號颱風柯羅莎生成 最新路徑、對台影響出爐
根據日本氣象廳資料，第9號颱風柯羅莎生成。中央氣象署氣象預報中心技正林秉煜指出，對台灣沒有影響，未來會偏北朝日本東南方海面逐漸遠離。
目前在西北太平洋有3個颱風，林秉煜今天指出，包括昨天上午8時形成的第七號颱風范斯高及昨天晚上8時在菲律賓呂宋島西北側近海形成的第八號颱風竹節草；第三個是今早8時關島近海附近也形成熱帶性低氣壓，稍早已升級成颱風。
林秉煜指出，柯羅莎對台灣沒有影響，未來會偏北朝日本東南方海面逐漸遠離。但今晚到周六范斯高颱風最接近，西半部及東北部注意局部大雨，因明天接近時可能減弱，預估發警報機率低。
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