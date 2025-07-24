台南旭集爆食安疑雲 衛生局檢驗結果出爐：與聚餐無明確因果關係

台南知名連鎖餐飲業者旭集，15日傳出疑似食安問題，有6人用餐後出現腹瀉等腸胃不適症狀，南市衛生局今說明最新檢驗結果指出，依流行病學調查、檢出病原之潛伏期、個案發病時間、檢驗結果等綜合研判，民眾腸胃不適症狀與連鎖餐飲店聚餐無明確因果關係。

衛生局表示，15日接獲醫院通報疑似食物中毒案件後，隨即派員前往業者營業場所進行稽查，查核現場作業環境並啟動調查機制，採檢個案及廚工檢體送疾病管制署實驗室進行檢驗，後續個案自行就醫，醫療院所也依腹瀉症狀進行檢驗。

衛生局說明，該案涉及一家4口與2名友人，初步調查共食項目為煎干貝、蛤蜊湯及西瓜汁等，檢驗結果顯示4名同住家人均檢出輪狀病毒，另1名友人則檢出仙人掌桿菌，不過，業者8名廚工檢體細菌及病毒檢驗為陰性。

另外，案發當下派員前往餐飲業者場所查核現場作業環境，尚符合GHP規定，食物部分則無食餘可供採檢，然而，截至目前並無新增個案或其他民眾通報不適情形。

衛生局表示，依據流行病學調查、檢出病原的潛伏期、個案發病時間、檢驗結果等因素綜合研判，6人腸胃不適症狀與連鎖餐飲店聚餐無明確因果關係。

衛生局也提醒，預防輪狀病毒與細菌性腸胃炎，應落實良好個人衛生習慣，包括飯前便後以肥皂勤洗手，食材應徹底清洗並充分加熱，避免食用未煮熟的食物與生飲水，呼籲民眾若有腹瀉、嘔吐等症狀，應盡速就醫並留意補充水分。

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