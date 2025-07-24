草莓被點名！營養師示警「4蔬果打汁」：恐將農藥濃縮入口
不少人為了健康、營養，會自己打蔬果汁飲用，卻忽略此舉潛在風險。營養師薛曉晶日前發文破解「自榨蔬果汁」的3大迷思，指出「果汁不等於蔬果本身」，除了營養流失、糖份過高外，還可能把農藥濃縮在一杯內喝下肚，建議依3原則挑蔬果榨汁，才能真正喝得健康。
營養師薛曉晶首先表示，自己打果汁不一定代表最營養，因為果皮、菜葉、葉脈等，「非水溶性膳食纖維」和「植化素含量最高」的部分會被果汁機濾掉，而這些剛好是影響血糖、腸道健康與抗氧化的重要營養。
薛曉晶說，蔬菜汁不甜，也不表示就沒糖負擔，因為許多人在打果汁時，會加入蘋果、香蕉、鳳梨等水果增加口感，反而變成「甜品偽裝」，快速提高果糖與總糖攝取量，不利專注與代謝。
她接著指出，自己買菜洗乾淨，也不代表沒農藥，「蔬果汁的『濃縮效應』反而會放大農藥風險」。她指出，一杯果汁可能混合3至5種蔬果，若選擇高農藥殘留蔬果，如草莓、芥菜、菠菜、芹菜等榨汁，就會把微量農藥一起「濃縮入口」，因此在選擇「皮也打進去」的食材時，一定要特別注意來源，優先選擇有機或經洗淨處理的。
最後，她也提供自榨蔬果汁的3項原則：
【步驟一／選對來源、避開高風險蔬果】
．推薦食材：紅蘿蔔、番茄、彩椒、芭樂、鳳梨（去皮）
．避開高風險蔬果：菠菜、草莓、芥菜、芹菜（建議避免打汁）
．葉菜建議先汆燙處理或熟食，不建議未洗淨直接打汁。
【步驟二／正確搭配、兼顧營養與血糖】
．基底蔬菜：紅蘿蔔、番茄、甜椒、紫高麗菜
．少量水果：半顆蘋果／1小片鳳梨／半顆奇異果
．添加物：亞麻籽粉／芝麻粉／黃豆粉（增加油脂與蛋白質，有助抗氧吸收與血糖穩定）
．果汁不是越甜越健康，適當「油脂＋蛋白質＋纖維」搭配才真正養生。
【步驟三／榨前處理、降低農藥攝取】
．選擇：無法去皮或高風險蔬果，選擇有機來源
．浸泡：靜置清水5分鐘
．刷洗：用軟刷清洗表皮與根莖縫隙
．去皮：如紅蘿蔔、鳳梨等建議去皮再榨
．現打現喝：打好即飲，避免氧化流失營養
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