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國旅2.22億旅次創新高！「1日遊」成趨勢卻衝擊旅宿業

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部初估113年國人國內旅遊共2.22億旅次，創歷史新高，主因為當日來回的「輕旅行」成趨勢。聯合報系資料照
交通部初估113年國人國內旅遊共2.22億旅次，創歷史新高，主因為當日來回的「輕旅行」成趨勢。聯合報系資料照

交通部初估113年國人國內旅遊共2.22億旅次，創歷史新高，主因為當日來回的「輕旅行」成趨勢，有7成5選擇這樣旅行方式，卻也衝擊旅宿業經營，交通部分析，由於交通路網完善，隨時能「說走就走」，對於如何發展多元深度主題旅行，增加旅客過夜的觀光經濟成努力方向。

交通部今赴立法院交通委員會進行專案報告，根據觀光署報告指出，根據「113年台灣旅遊調查報告」，初估113年國人國內旅遊共2.22億旅次，較112年的2.06億旅次及疫情前108年的1.69億旅次的紀錄都好，創下歷史新高，顯示國旅並非外界所言衰退，而是持續維持熱度，穩定成長。

觀光署長陳玉秀指出，國人旅遊旅次增長的主因，是當日來回趨勢逐年增加所致，113年當日來回約7成5，較112年7成1、108年6成6還高，旅遊安排明顯集中於周末假日及國定假日，且1日遊比率變高。

陳玉秀分析，1日遊比率變高，主因為我國交通路網完善，旅運服務友善及交通便捷，推升「就近走走」的臨近旅遊，以及「說走就走」的周末小旅行、短天數或當日來回行程，輕旅行已成國旅主流。

立委魯明哲指出，今年旅次2.2億，宿次僅0.6億，住宿率僅26％，就是因為一日遊成為趨勢，嚴重旅宿業者，交通部應該思考如何協助旅宿業。

根據觀光署報告內容，旅宿業包含觀光旅館、旅館、民宿。旅宿業家數共1萬5721家，達近年高峰，較疫前年增加2953家，成長23％；總房間數達25萬間，較疫前增加1.5萬間，成長6％。

其中民宿大幅成長，較疫前增加3049家、1.3萬間房，成長逾30％，而觀光旅館及旅館業則受市場變化影響，導致家數略減，較疫前減少96家，減幅約3％，總房間略增較疫前增加2295間房，成長1％。

交通部長陳世凱表示，國旅雖總旅次增加，但存在淡旺季差異大、區域內旅行、當日來回等情況，直接衝擊到旅宿業經營，因此，如何提供獨特體驗、發覺多元深度主題旅遊、促進區域分流，並增進旅客過夜、留宿消費的觀光經濟、提升國旅價值，都是目前需共同努力的方向。

國旅 觀光署 交通部長

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