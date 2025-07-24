「我本來不敢看病」　弱勢母親因這補助守住健康與家庭

獨自撐起一個家的阿梅，照顧年邁母親與身心障礙孩子，生活早已吃緊，連自己的病痛也只能硬撐。直到看到一張南投縣衛生局張貼的海報，她才鼓起勇氣就醫，人生也悄悄出現了轉機。

阿梅長期身體不適，卻因無力負擔醫療費，只能不斷拖延，直到在衛生所看到「南投縣經濟弱勢族群就醫醫療補助方案」，才得知縣府提供醫療補助。申請成功後，她終於獲得治療，病況也得以穩定控制。她說，「如果沒有這項補助，我可能還是繼續撐下去，直到病情惡化也不知道。」

南投縣衛生局表示，設籍南投縣的低收入戶、中低收入戶及經濟弱勢證明者，皆可申請此項補助，內容包括健保欠費、健保部分負擔、住院膳食費、救護車費、偏鄉交通費、掛號費及無健保身分的就醫自費，補助金額每人每年上限3萬元。

不過，中央明定的「健保欠費」與「救護車費」補助，各項每人每年上限為6000元，申請者可就近向戶籍所在地衛生所提出申請。

衛生局指出，今年截至目前已有123人次受惠，顯示弱勢族群逐步認識並善用資源，有效減輕醫療負擔，提升醫療可近性與生活品質。

這項補助不只是金錢上的援助，更是一份社會溫情的展現。來自公益彩券回饋金的資源，幫助更多如阿梅一樣的弱勢家庭，走出困境、重拾健康與希望。

經濟弱勢就醫有補助需求者可至戶籍地衛生所申請，或先上網https://www.ntshb.gov.tw/form/Details?Parser=2,7,83,56,,,31 查詢，如需進一步瞭解經濟弱勢族群就醫醫療補助方案，可洽詢南投縣衛生局，電話：(049)2224464。 經濟弱勢族群就醫醫療補助方案幫助南投縣弱勢家庭找回健康。圖／南投縣衛生局提供

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